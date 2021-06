Novak: Rekao sam treneru da mi se sviđa što sam izgubio dva seta

Nedugo poslije prolaza u četvrtfinale grend slema u Parizu, Novak Đoković je razgovarao i sa srpskim novinarima.

Imao je dosta problema u meču sa 19-godišnjim Lorencom Musetijem, ali je na kraju isplivao, prevazišao sve teškoće i prošao među osam najboljih.

Na pitanje koliko će mu ovakvo iskustvo značiti u nastavku turnira, dao je interesantan odgovor, da je pomalo i priželjkivao da bude u deficitu.

"Prva stvar koju sam rekao treneru kada sam izašao sa terena je da mi se sviđa što sam izgubio dva seta, što sam morao da se vratim iz tog deficita, jer obično u tom nekom četvrtom kolu, četvrtfinalu, na većini grend slemova koje sam osvojio, uvek imam neki težak meč, gde obično izgubim jedan ili dva seta, kao da se probije led. Nemam nikakav preterani fizički zamor iako je ovo bio zahtevan meč, pogotovo u prva tri seta, ali ne osećam da ima fizički neki negativan uticaj na mene i moju pripremu za naredni meč. Štaviše, dopada mi se što sam izgubio dva seta, što sam osetio to neko rasterećenje i sad sam ušao, da tako kažem i zvanično u turnir. Naravno, protivnici i mečevi će biti sve teži, ali drugačiji je osećaj. Nemam pribojavanje da ću da izgubim set ili dva i razmišljanje da li moram da dominiram, pošto su sve to naravno misli koje prolaze kroz glavu kada igrate toliki niz godina ako ste jedan od favorita, tako da sad sam zvanično ušao i spreman sam da idem do kraja. Beretini će biti nezgodan protivnik, ima jak servis, drugačiji stil igre od današnjeg protivnika. Ima prodorniji, jači forhend, bekhend mu je dosta slabiji ali dobro se kreće i koristi sjano teren, izlazi na mrežu. Taktički za taj meč moram da se spremim drugačije nego za ovaj današnji", izjavio je Đoković.

Još jednom je upitan o spoznaji važnosti ovog meče u širem kontekstu turnira.

"Jako je važno da imam jedan meč na turniru kao što je ovaj današnji gde se vraćam iz rezultatskog deficita, gde se ne osećam najbolje u smislu igre, dosta grešaka, igram protiv mladog i perspektivnog igrača, koji nema šta da izgubi, koji me je napadao i kontrolisao igru u dva seta. U tim trenucima je bio bolji igrač. I onda to neko moje rasterećenje i osveženje posle izlaska sa terena. Vratio sam se kao nov igrač, nov čovek i završio meč baš u onom stilu igre koji želim da primenjujem u svakom meču, svakom trenutku i protiv svakog protivnika. Svestan sam važnosti meča, rezultaski povratak će mi mentalno i emotivno mnogo značiti", podvukao je šampion Australijan opena.

Novak je nešto ranije rekao stranim izvještačima i da je osjećao veću tenziju prije meča nego poslije 0:2 u setovima. To je kasnije objasnio.

"Ne znam, malo sam danas pred meč bio malo nervozniji nego što je to slučaj uobičajeno. Jednostavno, postoje takvi dani gde ne kreneš kako bi želeo, iako sam imao brejk prednosti, ali sam ga protraćio. Imao sam svoje šanse i u prvom i u drugom setu, ali sam odigrao loše kada je bilo to najbitnije. Eto, zato su grend slemovi posebni i ako gubiš dva seta, imaš šansu da se vratiš. Ne samo da se nisam uzrujao činjenicom da sam izgubio dva seta, već kao da sam to priželjkivao, da bih se oslobodio i rasteretio na neki način i zaigrao kao što jesam u nastavku meča", zaključio je Đoković.