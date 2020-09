Novak preko Edmunda do trećeg kola

Novak Đoković savladao je Kajla Edmunda u drugom kolu US opena sa 3:1 (6-7, 6-3,6-4,6-2) u setovima.

U prva dva gema teniseri su bili sigurni na svoj servis, a poslije insajd in forhenda i potom greške rivala, Đoković dolazi do prve brejk lopte u meču. Edmund ju je spasao servisom u telo, drugu brejk loptu Britanac je neutralisao vinerom bekhend dijagonalom, a na trećoj je Đoković imao inicijativu prije nego što je forhendom poslao loptu u aut. Ubrzo – 2:1 Edmund, prva tri gema trajali su 17 minuta.

Dva neuspješna drop šota i dupla greška uvukli su Novaka u probleme u sljedećem gemu, Edmund je stvorio prvu brejk šansu, ali Đoković ju je neutralisao preciznim servisom u T liniju, da bi ubrzo izjednačio na 2:2.

U sljedećem gemu Đoković je na 30-30 imao aktivan poen, ali nije prvi napao i Britanac je poveo sa 3:2. Posle početka sa dugim poenima i odlascima u djus, vidjeli smo dva relativno brza gema – Edmund vodi 4:3.

Novak je uzeo naredni gem bez izgubljenog poena, Edmund je odgovorio uz jedan izgubljeni poen i poveo je sa 5:4.

Uzeo je Đoković lako i naredni svoj gem, a onda je u dugoj razmjeni i bekhend slajsom došao do poena za 0-30. Međutim, dva nekarakteristično loša riterna koštali su Novaka, a Edmund je posljednji poen odigrao napadajući forhendom – 6:5. Potom je Novak lako osvojio još jedan svoj gem, taj brejk.

Prvi poen Novak gubi tako što je poslao bekhend slajs u mrežu, a onda je uslijedila munjevita forhend paralela Britanca za 2:0. Vratio je Đoković mini brejk u dugoj razmeni i poslije lošeg drop šota rivala, a onda u novoj dugoj razmjeni dočekuje grešku Edmunda – 3:3 na promjeni strana.

Poveo je Đoković lepim volejom 4:3, ali je u narednom poenu u razmjeni pogrešio pri drop šotu. Nije bilo lakih poena servisom, a Novak na 5:5 šalje forhend u aut, da bi Edmund asom poveo u setovima.

Drugi set počeo je lako osvojenim gemovima uz servis, prva tri, a onda je Novak napokon napravio brejk – dva izvanredna riterna i dvije duple greške Edmunda, vođstvo 3:1.

Novak je naredna dva servis gema osvojio prilično lako, na 5:2 je imao 15-30, ali nije uspio da završi set. Na 5:3, kada je Đoković servirao za set, izgubio je prva dva poena tako što je poslao dvije lopte u mrežu. Zatim se igrao jako dug poen, i bitan, završen Edmundovom greškom. Servis-viner, greška Britanca za set loptu, a onda i deveti as Đokovića za 1-1 u setovima.

Na startu trećeg seta imao je Novak 0-30, ali je Edmund preokrenuo najviše zahvaljujući dobrim servisima.

Što nije u prvom, Đoković je učinio u trećem gemu. Vodio je Britanac 40-15, ali najviše zahvaljujući dobroj defanzivi Novak stiže do djusa, onda i do brejk lopte poslije duple greške rivala. Olako, predugim bekhendom Novak propušta brejk loptu, ali ne odustaje – dolazi do nove, a onda Edmund šalje prejak bekhend, 2:1 Đoković.

Novak je pogodio sve prve servise i materijalizovao brejk bez problema, a onda se vidio i pad kod Britanca, koji je vezao greške i Đoković je uzeo 11 poena u nizu, 4:1 uz dupli brejk za Novaka.

Kako je Edmund poklonio gem Novaku, tako je Đoković vratio uslugu – tri lake greške, spasao je dve brejk lopte, ali na trećoj je poslao bekhend daleko u aut (4:2). Nije dugo trajala Novakova kriza, dva briljantna riterna donijeli su mu brejk loptu, onda je "uhvatio" još jedan prvi servis suparnika i zahvaljujući dobrom drop šotu osvojio poen – 5:2.

Ni tu nije bio kraj, obojica su se umorili po sparnom vremenu, pa smo videli novi brejk, četvrti u nizu, Edmund je smanjio na 5:3.

Edmund je prekinuo niz od četiri brejka, ali Đoković je onda ostao pribran – drop šot i hvatanje rivala na pogrešnoj nozi, zatim dva poena direktno iz servisa i forhend viner za kraj, 6:4 i 2-1 u setovima.

Na početku četvrtog seta vidjeli smo gem dug osam minuta sa kvalitetnim udarcima na obje strane. Novak je imao tri vinera bekhend paralelom, spasao je Edmund dve brejk lopte, ali Novak stvara i treću, da bi posle sjajne defanzive dočekao grešku suparnika.

Đoković je djelovao osvježeno, servis je bivao sve bolji, a počeo je i da napada u ranijoj fazi poena. Nije uspio da dođe do brejk lopte pri rezultatu 2:0, ali na 3:1 je poslije odlične defanzive došao do brejk prilike koju odmah koristi poslije greške Edmunda. Do kraja meča pravi još jedan brejk i svojim servisom potvrđuje plasman u treće kolo.