Novak poslao poruku nakon stravičnih scena u Španiji! VIDEO

Deset osoba je poginulo, a preko 200 povrijeđeno u poplavama izazvanim jakom kišom koja je padala na španskim Balearskim ostrvima u srijedu.

Među onima koji su odmah pritrčali u pomoć ugroženima je španski teniser Rafael Nadal.

Španac ne samo da je čistio ulice poslije velikog nanosa blata, već je otvorio vrata svoje teniske akademije kako bi primio sve čiji su domovi stradali tokom poplava.

Podrška stiže i od najboljeg srpskog tenisera - Novaka Đokovića.

"Čuo sam za strašne vijesti iz Majorke. Želim svima da izjavim saučešće, onima koji su izgubili voljene iz porodice i prijatelje u ovoj nesreći. Želim da pošaljem svima energiju i sreću svima koji trenutno preživljavaju sve ovo. Veliki pozdrav Rafaelu Nadalu, svaka čast "amigo" što pomažeš. Želim da pozovem sve koji mogu da pomognu u ovoj strašnoj situaciji, koji gledaju ovo, prate vijesti i da pruže podršku na svaki mogući način. Hvala", rekao je u svom video obraćanju Novak.

🗣@DjokerNole has a message for those affected by the recent tragic events in Majorca. pic.twitter.com/IwW1v3r1Hp

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 11, 2018