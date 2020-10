Najbolji teniser svijeta Novak Đoković istakao je da ga je Rafael Nadal potpuno nadigrao u finalu Rolan Garosa, te da nije mnogo toga mogao da uradi u nedjelju.

Đoković je izgubio meč za titulu sa 6:0, 6:2, 7:5. Na pitanje šta je mogao drugačije da uradi, srpski teniser je odgovorio:

"Nemam šta da kažem osim da me je Rafa potpuno nadigrao. Bio je bolji teniser danas. Nije promašivao uopšte, stizao je svaku loptu, igrao je taktički odlično. Ja sam se osjećao dobro tokom cijelog turnira, mislio sam da sam u odličnoj formi. Ali me je on iznenadio svojom igrom, kvalitetom tenisa. Fenomenalan je bio. Odigrao je savršen meč, pogotovo u prva dva seta. U trećem sam ja uspio da se vratim, bilo je nekoliko neizvjesnih gemova. Imao sam svoje šanse, nisam ih iskoristio i on je završio meč. To je to. Zaslužio je".

Đoković je govorio i na koje načine je pokušao da promijeni ritam.

"Dropšotovi danas nisu bili pravi izbor. On je uglavnom osvajao poene kada sam ih igrao. Mada ih nisam ni igrao toliko. Taktički sam pokušavao različite stvari, ali nije mnogo toga radilo u prva dva seta. Želio sam da promijenim ritam, ali je on bio spreman".

Govorilo se pred početak turnira da uslovi u Parizu neće odgovarati Nadalu.

"I ja sam mislio da će uslovi više meni odgovarati. Osjećao sam se odlično tokom turnira. Ali Rafa je dokazao da smo svi pogrešili. Zato je veliki šampion. Odigrao je fantastično danas i to je to".

Odbacio je Novak svaku pretpostavku da je imao fizičkih problema.

"Ne, ne, bio sam dobro. Sve je bilo u redu, bio sam spreman za meč. Jednostavno sam nadigran. Mislim, pobijedio me je momak koji je bio savršen".

Španac je igrao 13. finale na terenu 'Filip Šatrije' i ostvario je 13. pobjedu.

"Čini se da niko ovdje ne može da ga zaustavi. Divim se svim njegovim dostignućima, pogotovo onome što je ovdje uradio. Nevjerovatne rekorde je postigao. Izgubio je samo dva puta u karijeri u Parizu. Osvojio je 13 titula i nemam mnogo toga da dodam. Zaslužuje sve pohvale".

Upitali su novinari Đokovića i koliko ga ono što pokazuje na terenu određuje kao osobu.

"Ja sebe vidim na drugačiji način od većine ljudi. Trudim se da budem dosljedan vrijednostima koje sam usvojio još u djetinjstvu. Ali uvijek sam govorio da je jedina konstanta u životu zapravo promjena. Pokušavam da sve dočekam otvorenog uma i srca, da naučim i da se razvijam, da budem najbolji što mogu. Naravno da imam svojih mana. Ali trudim se da podsetim sebe u svakom momentu koliko sam blagosloven što sam u ovoj poziciji, pogotovo kada igram neki veliki meč, u kome se istorija piše. Ovakvi porazi nikada nisu prijatni, ali su prilika da se nešto nauči. Znam da ima onih kojima se ne sviđa šta radim, to je u redu".