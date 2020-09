Prije nego što je meč 2. kola počeo, Novak je imao kraću raspravu sa sudijom, koji ga je opomenuo da ne poštuje protokol predviđen zbog epidemije korona virusa.

- Novače, Novače, molim vas stavite masku - rekao je sudija prilazeći Novaku na mreži.

- Zašto? - pitao je Đoković, a onda dobio objašnjenje.

- To je pravilnik koji su od nas tražili da pratimo, samo za dogovora prije meča - odgovorio je arbitar.

Đoković je izašao na teren s maskom na licu, nakon čega je skinuo kada je počeo da se zagrijava.

