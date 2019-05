Novak napravio šou na tribinama: Predvodio navijanje i čuvene "meksičke talase"

U jednom trenutku Đoković je počeo je da vodi navijanje koje je karakteristično za Islanđane koji su takav način podrške popularizovali tokom fudbalskog prvenstva Evrope 2016. godine u Francuskoj.

Pariska publika je to očigledno zapamtila i sa oduševljenjem je prihvatila Đokovićev gest. Ipak, to nije bilo sve jer je naš teniser pokrenuo i čuvene "meksičke talase".

. @DjokerNole arriving to practice like a rockstar 😍 #RG19 pic.twitter.com/obv22pXM8e

Na kraju, prvi reket svijeta je širio ljubav sa Parižanima na karakterističan način, kako to radi poslije pobjede, pa su navijači zaista uživali u šouu Đokovića.

I mean ... 😍😍😍😍 @DjokerNole having fun with the French crowd !! @rolandgarros pic.twitter.com/atlWHw3LNI

