Novak na jesen napada Rodžerove rekorde, i Rafa ima svoju računicu

Osvajanjem Australijen opena Novak Đoković ostvario je prvi cilj u 2020. godini, prišavši Rafaelu Nadalu na dva, a Rodžeru Federeru na tri grend slema zaostatka. Neplaniran razvoj situacije i odlaganje svih turnira primorali su tenisere da odustanu od prvobitnih planova, pa će biti interesantno vidjeti kakvu će taktiku primijeniti kada budu ispunjeni uslovi za nastavak sezone.

Već sada je jasno da nas očekuje veoma zgusnut raspored na jesen. Ukoliko ne bude bilo novih promjena ovogodišnji Rolan Garos trebalo bi da počne samo sedam dana po završetku US opena, a već smo pisali šta to znači za teniski karavan. Igrači su redom iskazivali nezadovoljstvo, ali s vrha još uvijek nije stigla nikakva potvrda o promjeni plana.

Novak je nekoliko puta rekao da su mu ova i naredna godina ključne kada je pohod na obaranje Federerovog rekorda u pitanju. Švajcarca vjerovatno nećemo gledati u Parizu, ali sigurno će baciti sve karte na turnir u Velikoj jabuci. Godinama unazad uspijevao je da demantuje sve one koji su mislili kako nije u stanju da ide do kraja na grend slemovima, i sigurno ne zaslužuje da ga bilo ko otpisuje. Svoju računicu ima i Nadal, koji će braniti i US Open i Rolan Garos. Španac je samo korak iza Rodžera, pa ne bi bilo iznenađenje da žrtvuje turnir na "Flešing Medouzu", kako bi bio potpuno spreman za izazove u Bulonjskoj šumi.

ATP i WTA samrzli su sezonu i liste do 8. juna, ali još niko ne zna hoće li se one računati ili neće. To je posebno značajno za Novaka koji pored grend slemova juri Federera i po broju rekordnih 310 sedmica na vrhu ATP liste. Ukoliko se tenis vrati 8. juna to će već biti 293 sedmice, tj. preko pet i po godina ukupno koliko je Đoković prvi reket svijeta.