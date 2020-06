Novak lako protiv Viktora, definitivno bez Crne Gore u kalendaru

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković savladao je Viktora Troickog na startu A grupe Adria tura u Beogradu sa 2:0.

U prvom meču poslije dugo vremena Đoković je pokazao da je ipak u puno boljoj formi od svog prijatelja. Za samo 37 minuta trijumfovao je po setovima 4:1, 4:1.

Organizacioni odbor Adria tura donio je odluku da se ipak ne ide u Crnu Goru. Treći turnir je planiran za 27. i 28. juna.

Direktor Đorđe Đoković je objasnio odluku:

"Nedjeljama smo pokušavali da pronađemo način da sve organizujemo i priredimo spektakl za ljubitelje sporta. Izazova je bilo više, počev od činjenice da građani Srbije nisu na spisku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i samim tim ne možemo da putujemo. Nadali smo se da će ova mjera biti promenjena, ali to se još nije desilo. To je nepremostiva prepreka jer je broj članova našeg tima veliki, a bez njih nismo u mogućnosti da tehničke detalje besprijekorno sprovedemo. Naša ideja je bila da igramo na šljaci koja bi samo za tu priliku bila uvežena i postavljena na atraktivnoj lokaciji u jednom od primorskih gradova, kao i da sve prateće detalje – tribine, konstrukcije i druge elemente donesemo i postavimo, a sve zbog strogih standarda. To jednostavno nije moguće i zato smo odlučili da donesemo odluku o otkazivanju turnira u ovoj državi, jer vremena za čekanje više nemamo.

Uvjereni smo da će se prilike promijeniti i da će u nekom narednom periodu Crna Gora biti naš domaćin. Molimo sve aktere da se uzdrže od politizacije odluke jer time samo nanosimo štetu ne samo sportu, već i našoj ideji da promovišemo dobre vrijednosti, fer plej, humanitarni rad i zajedništvo u čitavom regionu", izjavio je Đorđe Đoković, direktor "Adria Toura".