Novak kralj povratka, Vajda trener godine

ATP je objavio tradiconalne godišnje nagrade, a prema očekivanju, neke od njih našle su se u rukama prvog igrača svijeta Novaka Đokovića i trenera Marjana Vajde.

Novak je nagrađen u kategoriji "povratak godine", dok je slovačkom stručnjaku pripalo priznanje za najboljeg trenera 2018.

"Srpski teniser je obezbijedio istorijski povratak na mjesto broj 1 na kraju sezone i postao je prvi teniser van Top 20 koji se popeo na čelo liste u toku iste sezone. Đoković je bio 22. u junu mjesecu pošto je početkom godine operisao lakat. Sve se promijenilo kada je došao na Vimbldon, ostvario je seriju od 31-2 osvojivši pehare u Londonu, na US Openu i na mastersima u Sinsinatiju i Šangaju. Pobjedom u Sinsinatiju, ostvario je Zlatni masters karijere, postavši prvi teniser koji je kompletirao svih devet masters titula. Sa broj 1 pozicijama na kraju 2011, 2012, 2014. i 2015. godine, Đoković se pridružio Džimiju Konorsu i Rodžeru Federeru kao igra sa najviše čelnih pozicija na kraju ezone i ispred njih je samo Pit Sampras koji je šest puta bio prvi na kraju godine", stoji u ATP-ovom obrazloženju nagrade za Novaka Đokovića.

Ako se o Novakovoj nagradi odlučivalo glasanjem svih igrača, onda je u slučaju Marjana Vajde bilo bitno to da su glasale njegove kolege, treneri.

"Vajda i njegov dugogodišnji učenik Novak Đoković obnovili su saradnju u aprilu na Mastersu u monte Karlu poslije jednogodišnje pauze. Pedesettrogodišnji Slovak je vodio Đokovića do prve pozicije na ATP listi i grend slem titula na Vimbldonu i US Openu, kao i do masters titula u Sinsinatiju i Šangaju. Vajda je nekada kao igrač bio 34. na svijetu i osvojio je nekoliko pehara u drugoj polovini osamdesetih", piše u obrazloženju nagrade za Vajdu.

Njih dvojica će naredne nedjelje imati veliku priliku da sjajnu godinu zaokruže na najbolji način, osvajanjem pehara na ATP tur finalu u londonskoj "O2 Areni".

Novak takmičenje započinje u ponedjeljak susretom sa Džonom Iznerom.