Novak je sve iznenadio – neka se spremi Nadal!

Turnir na šljaci, koji se održava u Francuskoj od 17. maja do 6. juna ove godine, Novak je osvojio samo jednom i u Parizu će imati velike ambicije.

Đoković je 2016. godine trijumfovao na Rolan Garosu i time je kompletirao sve Grend slem trofeje, a pred sobom ima novi veliki izazov.

"Došlo je vrijeme da se bijele čarape isprljaju šljakom, radujem se šljakanju koje predstoji", naveo je Novak.

Happy Spring time everyone. Happy #PersianNewYear to all celebrating 🙏🙌 Spring time means clay court time. Time to get those white socks dirty :-) Време је дошлo да се испрљају беле чарапе са шљаком. Радујем се свом “шљакању” које предстоји 🙏👍🎾💪 pic.twitter.com/4FtRaIsZSS

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 22, 2021