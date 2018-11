Novak je napunio bateriju, čeka ga 4-5 godina vrhunskog tenisa

Novak Đoković će od ponedjeljka ponovo biti na tronu svjetskog tenisa. Cilj je sada biti prvi na kraju godine i time se izjednačiti sa Federerom i Samprasom.

Njegov nekadašnji učitelj iz akademije u Minhenu, Nikola Pilić, trenutno iz Opatije, gdje radi sa novim talentima, za B92 je govorio o aktuelnom trenutku svjetskog tenisa i Novakovom povratku na čelo ATP liste.

"Šjor Niko" je u svom stilu prokomentarisao Novakov novi prodor na vrh ATP liste.

"Baš su me novinari iz Beograda mnogo nervirali tom pričom o Novakovom padu u ono vrijeme kada je imao problema, prije svega sa motivacijom i povredom lakta. Govorio sam im stalno, ma čujte, baterija je prazna! Mora se napuniti! To je došlo poslije onog velikog uspjeha na Rolan Garosu, kada se krug pobjeda zatvorio. Da, Novak je tada jednostavno ispraznio svoju bateriju i trebalo ju je nekako napuniti", kaže Pilić.

Uslijedili su mjeseci neodlučnosti, lutanja, dilema da li da operiše lakat ili da pusti da sve samo prođe. Kako god bilo, taj negativan period je za Novakom. Iako početak sezone 2018. nije obećavao, od maja do novembra uslijedila je prava teniska oluja, ili bolje rečeno, Novak je počistio sve rivale sa puta, osvojio dva grend slema, dva mastersa i sa 22. mjesta koje je držao 18. juna, stigao je do prve pozicije na kojoj će se i zvanično naći od ponedjeljka, 5. novembra.

"Siguran sam bio da se Novak može vratiti sa tog 22. mjesta na vrh, ali ono što nisam mogao pretpostaviti ni ja, a vjerujem ni mnogi drugi je da će se to dogoditi za samo četiri mjeseca. A ko je mogao da zna da će sve to osvojiti, te da će se Nadal povrijediti i preskočiti tolike turnire? Ono što nisam sumnjao je da će ući brzo u prvih deset, ali dobro je da je Novak uhvatio taj pobjednički voz i evo ga, sada dobro igra i u Parizu", nastavio je Pilić.

Pilić je otkrio da je čim je saznao da će Novak ponovo biti broj jedan na svjetskoj listi, poslao SMS poruku šampionu US Opena i Vimbldona.

"Nole, što se tiče ATP liste, stojiš tu gdje treba da budeš", napisao sam mu. Naša konverzacija je uvijek jasna i precizna, nema se tu šta mnogo pričati. Stigao mi je kratak odgovor, "Hvala šjor Niko".

Pilić je bio jedan od prvih koji je u junu reagovao kada je čuo da Novak razmišlja o tome da "preskoči sezonu turnira na travi". Đoković je to rekao u afektu, poslije poraza u četvrtfinalu Rolan Garosa, od Marka Čekinata. Pilić je brzo reagovao.

"Odmah sam mu rekao, to ne dolazi u obzir! Insistirao sam da igra na travi jer na njoj ima dobre rezultate i kritikovao sam tada Vilandera koji je rekao da trava nije najbolja za sticanje samopozdanja. Gledajte, iako je izgubio od Čilića u finalu Kvinsa, vidio sam da je to dobar put. Njemu se rijetko dešava da od 4:1 u taj brejku izgubi set, ali loptice su išle tamo gdje je Novak htio. I vidjeli ste šta je bilo na Vimbldonu. Primjetio sam da je spreman, da ima dobar tajming na udarcima. Sve je poslije došlo na svoje mjesto. U svakom slučaju, pokazao je da je najbolji na svijetu i da zaslužuje to prvom mjesto jer je ponovo željan pobjeda", kaže poznati stručnjak.

Nekadašnji savjetnik Dejvis kup tima Srbije i višestruki osvajač tog takmičenja, kaže da generacije koje dolaze još nisu dostigle nivo igre Đokovića, Federera, Nadala.

"Tenis je postao toliko konkurentan. Morate imati ogroman kvalitet da bi se borili na nivou Novaka, Federera i Nadala. Kirijos, Aleksander Zverev, Cicipas, Ćorić, svi oni moraju da podignu svoju igračku klasu, a za to nisu potrebni mjeseci, već godine".

Na pitanje, koliko još može Novak i koliko će dugo vladati, Pilić kaže da to zavisi isključivo od njega.

"Teško je prognozirati. Ako bude zdrav, vjerujem da će Novak bar još četiri ili pet godina igrati vrhunski tenis. Za to je sposoban, a šta će osvojiti, to niko ne zna. Prostora je još mnogo pred njim. Da će igrati dobro, u to ne sumnjam uopšte, jer i dalje ima pozitivan skor sa svim najvećim rivalima", smatra Pilić.

Kaže da je razočaran promjenama koje su najavljene u Dejvis kupu, takmičenju koje toliko voli i koje je više puta osvajao kao selektor Njemačke i Hrvatske, te kao savjetnik u Dejvis kup timu Srbije 2010.

"Ovo što su napravili je sramota! Ma recite vi meni ko će u Madridu gledati okršaj Kanade i Južne Afrike? Gdje je tu atmosfera? Ako su htjeli promjene, mogli su to drugačije raditi, recimo da smanje da se igra umjesto na tri na dva dobijena seta. Pa ko je taj Pike? Neki fudbaler sa milijarderom iz Japana mijenja takmičenje koje je u tradiciji više od 120 godina! Kažu prve dvije godine će turnir biti u Evropi, pa druge dvije u Americi, pa u Aziji... Pa šta to prave, putujući cirkus? Na žalost izgleda da novac diktira sve. Meni nije samo jasno kako su oni koji odlučuju pristali na to", pita se Pilić.

Konačno, iskusni trener se na kraju osvrnuo i na ideju, koja se prilično dopala Rafaelu Nadalu, da se recimo ukine drugi servis.

"Ne znam šta je sa Rafom? Dobro, znam da je sa Pikeom dobar godinama, ali ne smije se to uraditi. Mada, kad bolje razmislim, Rafa vuče na svoj vodenicu. U redu bi bilo recimo pomijeriti liniju servis polja unazad za 20 centimetara, ka unutra. To bih još razumio, jer gdje je tu tenis kad igraju Karlović i Izner? Ali ukinuti drugi servis, to nikako", zaključio je Pilić.