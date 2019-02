Novak je jedan od najvećih, smeta mi samo jedna stvar u njegovoj igri

Više od 50 godina rekord Roja Emersona u Australiji bio je na snazi. Sve do ovog januara, kada je Novak Đoković postao sedmi put kralj Melburna.

Roj Emerson (82), legenda australijskog i svjetskog tenisa, ostao je iza Đokovića sa šest titula u Melburnu, koliko ih ima i Rodžer Federer. Ukupno 12 puta je osvajao trofeje “velike četvorke“, ali sada ima neko ko ga je nadmašio i dolazi iz Srbije.

Govorio je Emerson danima uoči finala u Melburnu da su tanke šanse da njegov rekord pred ovakvim Novakom ostane netaknut i to se i obistinilo. Novak je u velikom finalu, fantastičnom igrom slomio Rafaela Nadala i pokazao da je u ovom trenutnu definitivno najbolji na planeti.

"Gledamo velike mečeve, godinama unazad. U prilici smo da vidimo i mnogo mečeva ovdje, pažljivo pratimo tenis. Ponekad smo mi stariji veliki kritičari, možda ovi današnji ne mogu da igraju kao što smo mi", našalio se Emerson.

On je priznao da je tenis koji se danas igra mnogo drugačiji u odnosu na šezdesete godine kada je on žario i palio svjetskom teniskom scenom.

"Ovdje u Melburnu sam vidio drvene rekete kojim smo mi nekada igrali i pitao sam se kako bi danas igrali tim reketima? Sa ovim današnjim, lakšim reketima, mogu lakše da spinuju loptu. Mogu da iskoriste sve prednosti, da imaju snažan servis, a danas koriste i mnogo spina, dok mi nikada nismo udarali lopticu sa spinom", dodao je slavni teniser.

Emerson je prokomentarisao i igru finalista Melburna, Đokovića i Nadala, kao igrača koji su definitivno najviše pokazali na prvom Grend slem turniru sezone. Otkrio je i šta mu se najviše dopada u njihovoj igri.

"Odlično plasiraju lopticu, odigravaju duboke udarce, uspjevaju da je udaraju pod različitim uglovima, da dobro finiširaju poen. Uvijek morate da se trudite da su vam udarci duboki, onaj koji kontroliše poen je onaj koji kontroliše igru. Nadal igra sjajno forendom, ali i Đoković je u polufinalu, kad god bi dobio kraću loptu, išao na vinere. Veoma je dobar tenis koji ova dva momka igraju, Đoković je u polufinalu ispustio četiri, Nadal pet gemova. Neobično je tako lako dobijati polufinala na Grend slemu", kaže Roj.

Ipak, legenda svjetskog tenisa kaže da ima jedna sitnica koja mu se ne dopada u Novakovoj igri.

"On je veoma prijatan momak i zaslužuje sve pohvale. Nije od onih drčnih momaka, mada ga možda vi bolje poznajete od mene. Јa ga znam još od kako je ovde došao kao junior, tapkao je lopticu još tada prije servisa milion puta. Ne volim da vidim da to još radi, i sada to čini 15 do 20 puta i to je jedino što mi se ne dopada kod njega u igri", priznao je Emerson.

Međutim, Australijanac vjeruje da je Đoković uradio mnogo za svijet tenisa i smatra ga jednim od najvećih svih vremena.

"On je u samom vrhu, uradio je mnogo zadivljujućih stvari. U Top 10 je već 15 godina. Novak je vrhunski igrač već jako dugo i uradio je veliku stvar za ovaj sport", poručio je na kraju razgovora Roj Emerson.