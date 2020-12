Novak dobio poklon od vjernih navijača

Osim što je posljednjih nekoliko nedjelja trenirao u svom teniskom centru na Dorćolu, Novak je nedavno viđen i kako trči na Divčibarama, a u straliju će krenuti sredinom januara.

Ipak, uoči novogodišnjih praznika, grupa vjernih navijača, poznata kao Nolefam, uručila mu je poseban poklon.

Poklonili su mu rokovnik prepun poruka koje su imali prilike da mu ispišu još ljetos, tokom pauze u sezoni.

Sada je jedan od predstavnika te grupe boravio u Beogradu kako bi Novaku lično predao poklon.

Naravno, branilac trofeja na Australijen openu bio je oduševljen i zahvalio im je na ljubavi i podršci.

"Zdravo Nolefam, prvo, želim da vam zahvalim na ovom sjajnom poklonu. Uskoro ću prelistati sve ove stranice, trebaće mi malo vremena. Zaista cenim vašu podršku, želim vam sve najbolje u 2021. godini. Mnogo ljubavi, sreće i iznad svega zdravlja, to nam je danas potrebnije nego ikad", poručio je Novak.

