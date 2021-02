Ako je suditi po posljednjim informacijama, Novak Đoković će biti spreman za okršaj osmine finala Australijan opena protiv kanadskog tenisera Miloša Raonića.

Novak se povrijedio u duelu sa Tejlorom Fricom, preživljavao veoma teške momente trećeg i četvrtog seta, slavio na kraju protiv Amerikanca, ali je nakon susreta prognozirao da mu je pukao mišić nakon jednog proklizavanja iznad osnovne linije.

Posljednje vijesti ne govore tako, ako je vjerovatni specijalizovanog teniskom novinaru Hoseu Morgadu.

- Ljudi iz Eurosporta su sigurni da će Novak Đoković igrati protiv Raonić. Razgovorali su sa fizioterapeutima Australijan opena i oni su bili prilično optimistični povodom Đokovićeve povrede - napisao je Morgado na svom Tviter nalogu gdje se isključivo bavi bijelim sportom.

Eurosport advancing that Novak Djokovic will play tonight.

He saw tho physios from the tournament and they look very optimistic about Nole's injury.

— José Morgado (@josemorgado) February 14, 2021