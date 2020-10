Novak Đoković progovorio o penziji

Prvi reket svijeta Novak Đoković prilikom konferecnije za domaće medije u Beogradu, izgovorio je ono od čega strahuju svi ljubitelji sporta, ali prije svega Noletovi fanovi iz Srbije.

- Moj cilj je da istorijski budem teniser sa najvise nedjelja na prvom mjestu. E sada da li to nekome smeta? Ne znam, ali uvijek ću reći naglas šta želim. To što ja imam i druge ambicije vezane za na primjer asocijaciju igrača, mislim da umijem da sve izbalansiram. Nemam nikakvo moranje da nastavim profesionalnu karijeru, mogao bih da završim sutra i da budem zadovoljan. Ali meni pričinjava zadovoljstvo da igram. Osjećam djetinju energiju samo kada držim reket i sve dok je tako, igraću. A dok sam profesionalno na Turu, imaću najveće ambicije jer mi one nisu pritisak već motivacija - rekao je Đoković tokom razgovora sa srpskim novinarima.

Podsjetimo, Novak će se od 26. oktobra boriti na turniru u Beču gdje je u potrazi za novim ATP bodovima.