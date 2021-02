Novak Đoković nije kandidat za najboljeg sportistu godine

Među kandidatima za "sportski Oskar" nema Novaka Đokovića, već tenis predstavlja njegov veliki rival Rafael Nadal.

Preostali kandidati su fudbaler Bajerna Robert Levandovski, košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms, sedmostruki šampion Formule 1 Luis Hamilton, svjetski rekorder u skoku s motkom Admand Duplantis i atletičar Džošua Čeptegei

U konkurenciji dama za titulu se bore Ana van der Bregen (biciklizam), Federika Brinjone (skijanje), Brigid Kosgei (atletika), Naomi Osaka (tenis), Vendi Renar (fudbal) i Brijana Stjuart (košarka).

🙌 Here are the Nominees for the 2021 Laureus World Sportsman of the Year Award:

🏃‍♂️ @joshuacheptege1

👟 @mondohoss600

🏎 @LewisHamilton

🏀 @KingJames

⚽️ @lewy_official

🎾 @RafaelNadal

🏆 Who'll be crowned World Sportsman of the Year? #Laureus21 pic.twitter.com/K3uI5g5zcR

— Laureus (@LaureusSport) February 24, 2021