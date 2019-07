Novak Đoković je njega zamolio za zajedničku sliku pred finale Vimbldona

Fudbalski trener Žoze Murinjo je sa velikom pažnjom ispratio dešavanja na trećem grend slemu u sezoni, a kada ga je Nole spazio poslije plasmana u finale, zamolio je slavnog Portugalca za zajedničku fotografiju:

Murinjo je veliki ljubitelj "bielog sporta", Nole veliki fan fudbala, pa i ne čudi što su obojica uživala u ovom zajedničkom trenutku.

Asked this legendo for a picture yesterday after my match 🙌🏼👏🏼 #josemourinho pic.twitter.com/ZoOBEqBrQb

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 13, 2019