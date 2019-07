Novak Đoković dobija muzej

Novak Đoković postavio je već dosta rekorda i ispisao veliki broj stranica teniske istorije. Sve ono što je učinio tokom sjajne karijere naći će se na jednom mjestu. Otac srpskog asa Srđan Đoković otkrio je gostujući na RTS da će u prestonici Srbije biti otvoren muzej Novaka Đokovića.

"Otvaramo muzej sljedeće godine u centru Beograda. Ogromno je interesovanje domaćih i stranih turista, posebno Kineza. On je strahovito popularan u Kini", naveo je Srđan Đoković i dodao da će muzej biti otvoren u Knez Mihailovoj ulici.

Novak Đoković je prvi na ATP listi i do sada je osvojio 16 grend slem trofeja. Poslednji je podigao na Vimbldonu, gdje je u epskom finalu u pet setova savladao Rodžera Federera.

"To što se dešavalo prije nekoliko nedjelja na Vimbldonu je fantastična stvar. On je još jednom pokazao da je mentalna gromada, da je satkan od najtvrđih mogućih stijena, ne samo fizički, nego i psihički. Svojom neviđenom mentalnom snagom uspio je da dobije taj užasno težak meč" rekao je Srđan Đoković i dodao da će mu porodica pružiti podršku i na predstojećem grend slemu u Njujorku, US openu, koji startuje 26. avgusta, a na kojem Nole brani titulu.

"Daćemo mu podršku svim silama da osvoji i US Open i da opet bude najbolji sportista na svijetu", zaključio je Srđan Đoković.