Novak Đoković će prisustvovati sahrani mitropolita Amfilohija

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković trebalo bi da prisustvuje sahrani mitropolita Amfilohija.

Đoković je krenuo put Crne Gore gdje će u sutra ispratiti mitropolita Amfilohija na vječni počinak, prenijeli su beogradski mediji.

Mnogi su lošu igru u četvrtfinalu turnira u Beču protiv Lorenca Sonega povezali sa smrću mitropolita. Čak je i sam Novak nakon poraza rekao da mu kada je čuo tužnu vijest više nije bilo do igre.

"Jako tužan dan za pravoslavlje, Amilohije je bio veliki borac za pravoslavlje i neko ko je bio zvijezda vodilja sa srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod u Crnoj Gori. Imao sam tu čast da ga upoznam i neko vrijeme provedem pored njega i osjetim tu nevjerovatnu energiju koju je on posjedovao. Iako on fizički više nije među nama, on će duhovno biti među nama dugi niz godina, a mi mu toliko dugujemo da se sjećamo njega i da ga sa osmijehom pominjemu i budemo mu zahvalni za sve ono što je uradio, pogotovo u posljednje vrijeme. On je bio odvažan kada su se dešavale važne stvari vezane sa SPC i pokazao je narodu kako se čuva kulturno nasljeđe i naša duhovna baština", rekao je Novak na konferenciji za medije.