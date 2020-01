Noć kada je NBA plakao: Umjesto znoja, na parketu kiša suza

Mučnije nije moglo. Bio je sa kćerkom kada je stravičan tresak leteće gvožđurije označio kraj njegove "najvažnije utakmice". Tih posljednjih sekundi, nažalost, nije izašao kao pobjednik kao mnogo puta u igračkoj karijeri...

Otišao je u legendu.

Slava mu!

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) January 26, 2020