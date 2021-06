Njemačka nokautirala evropskog šampiona

U derbiju drugog kola Grupe F Njemačka je u Minhenu savladala Portugaliju 4:2 i tako napravila značajan korak ka osmini finala.

Panceri su dominirali dobrih sat vremena i bili su, slobodno se može rijeći, neumoljivi egzekutori. Odmah su krenuli željni da što prije postignu gol i već u petom minutu su zatresli mrežu. Ali je gol junaka meča Gosensa poništen zbog ofsajda Gnabrija.

Domaći navijači uplašili su se da njihova ekipa ponovo neće imati sreće kao protiv Francuske, kada je u 15. minutu Portugalija prvi put prešla centar i postigla gol. Fenomenalna lopta Silve ka Žoti, koji je potom na tacni servirao Ronaldu za rutinsku završnicu i vođstvo.

U većini slučajeva Portugalcima je ovo dovoljno da obijezbede tri boda, ali Panceri su nisu mirili sa ovakvim ishodom. Napadali su nesmanjenom žestinom i konačno došli do gola u 35. minutu. Sjajno dodavanje Gosensa, a loptu je ispred Haverca, koji je bio na ziceru, u sopstvenu mrežu sproveo Ruben Dijaš. Samo četiri minuta kasnije Nijemci dolaze do potpunog preokreta, a ponovo su Portugalci postigli autogol. Ovog puta Gerero.

Rezultatom 2:1 otišlo se na poluvrijeme, a Nijemci su nastavili u istom stilu i u drugom dijelu. Sjajni Gosens je asistirao u 51. minutu Havercu za 3:1, a potom u 60. odličan centaršut Himiha pretvorio je u gol za 4:1. Do kraja meča Panceri su skinuli nogu sa gasa i to su Portugalci iskoristili da smanje preko Dioga Žote na 4:2. Imali su Portugalci šansu i da se potpuno vrate, ali je Renato Sančes u 77. minutu pogodio prečku. I to je bilo sve od aktuelnog evropskog šampiona, koji će u posljednjem kolu morati da se vadi protiv svjetskog šampiona Francuske u Minhenu.