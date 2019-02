Ništa od Italije, Modrić ostaje u Realu

Luka Modrić je donio konačnu odluku o nastavku karijere, javlja španski list As.

Najbolji igrač svijeta se tokom proteklih mjeseci povezivao sa prealaskom u Inter, ali list koji ima veoma jake veze sa Kraljevskim klubom tvrdi kako će Hrvat ostati u Real Madridu.

Naime, 33-godišnji Modrić je preko svojih menadžera već počeo pregovore oko novog ugovora s Realom. Aktuelni mu važi do ljeta iduće godine, a As saznaje kako će mu Kraljevi ponuditi ugovor do ljeta 2022. godine. To bi praktično značilo da će Modrić i završiti karijeru u dresu Reala.

Modrić je u Real stigao u sezoni 2012/2013. U 287 nastupa upisao je 16 golova i 4 asistencije, a osvojio je četiri titule Lige prvaka, četiri titule svjetskog klupskog prvaka, tri Super kupa Evrope, dva Super kupa Španije, jednu La Lige i jednu Kupa kralja.