Đoković je ispred Nadala i Federera

Čuveni Nikola Pilić ovih dana boravi u Banjaluci. Na terenima Teniskog kluba Borac nadgleda talentovanog Dražena Petrovića koji radi sa Anom Pršom. Teniserka rođena u Sidneju, čiji je stric bivši fudbaler Dado Prošo, već neko vrijeme radi sa Pilićem. Bivši Dejvis klup šampiona polaže velike nade u nju iako je imala brojne povrede, a posebno mu se dopao i Petrović kojeg je vidio na jednom turniru.

"Samo sam jednom prognozirao kakvu će karijeru neki igrač imati. Sa 16 godina rekao sam da će Gulbis biti među 10 najboljih na svijetu. To mu je uspjelo deset godina kasnije. Dražen je sjajan momak, talentovan, kulturan, vrijedan i igra dobar tenis. Ima dobre udarce, ali sada ga očekuje najteži posao, borba za prve bodove. Tako je i sa Anom. Izdržala je teške povrede i ja se nadam da će napraviti ime u tenisu", rekao je Pilić.

Popularni Niki je radio sa brojnim teniserima. Najveći među njima bez dileme je Novak Đoković. Za prvog reketa planete kaže da je najbolji u istoriji. Svaka čast Rafaelu Nadalu, ali kada Nole igra u šestoj brzini niko nije dobar kao on.

"Ne kažem to što je bio kod mene i što je mnogo toga naučio od mene. Igrali smo prije osam mjeseci u Beogradu i družili se. On je broj jedan trenutno, daleko ispred Nadala. U Rimu i Parizu je imao problem i to se događa kod velikih igrača koji imaju mentalni i fizički zamor. Mislim da je Novak najbolji na svim podlogama, osim na šljaci, jer ne smijem zaboraviti 12 titula na Rolan Garosu koje ima Nadal", rekao je Pilić.

Mladim igračima je danas teže nego prije kaže Pilić. Novac je ogroman i zato je konkurencija veća. Uporedio je to sa periodom kada je on igrao.

"Kada sam 1973. godine igrao finale Rolan Garosa ostalo mi je 500 dolara u džepu. Platio sam 23 dana hotela u Parizu za ženu i sebe i 28 odsto poreza. Danas igračima ostane oko 1,2 miliona. Konkurencija je velika, jer je novac ogroman. Danas uspjeti, to je prava stvar. Zato čestitam Novaku, jer je i sa 32 godine broj jedan."

Nije najvažnija stvar broj osvojenih grend slemova smatra Pilić. Federer ih ima 20, Nadal dva manje, a Đoković 15. Cijeli svijet bruji o tome da li će Španac i Srbin prestići Federera. Pilić govori da je nešto drugo pokazatelj ko je najbolji.

"Ko je najviše sedmica broj jedan, to je za mene važnije od broja grend slemova. Novak ima priliku, ako bude igrao još četiri ili pet godina, vjerovatno će prestići Federera. On to može. Ne znam da li će i da li želi. Hoće li biti zdrav? Ako igra u šestoj brzini on je za mene najbolji, a nisam subjektivan", kaže Pilić.

Danas ima mnogo dobrih mladih igrača koji pretenduju na vrh. Preteško je probiti se među deset govori Pilić i nabraja imena Zvereva, Tima, Cicipasa, Šapovalova... Ko god uđe među prvih 50, to je veliki uspjeh, jer postoji 20.000 mladih koji jure taj rezultat dodaje Pilić. Vimbldon je naredni grend slem koji Novak juri. Pilić često spominje Gulbisa, pa je napravio paralelu između njih dvojice.

"Nije imovinski status bio problem za Gulbisa (op.a. roditelji milijarderi). Živio je kod mame, pa kad je došao otac, umjesto da postane tvrđi, postao je mekši. Novak je genije kada se radi o fokusu, dok je Gulbis svaki dan imao 15 novih ideja. Bio je talentovan, ali je skup svih komponenata uticao da je razlika između njih ogromna. Nije samo udaranje i dobar servis. Novak je znao tačno šta želi. Kada je rekao da će biti broj jedan, svi su se nasmijali osim mene. Nisam znao da će biti najbolji ili da će biti treći na svijetu, ali sam vidio ogromnu bombu u grudima koja ga gura naprijed" rekao je Pilić.

Iako tvrdi da je Đoković najbolji, nije želio da umanji uspjehe Rodžera Federera.

"Ne mislim da je pokupio trofeje prije dolaska Đokovića i Nadala. On je fantastičan, neću da mu uzimam ništa iako je moj favorit Novak. Osvojio je 20 grend slemova, ali ako ćemo tako da gledamo, Novak protiv svakog tenisera ima pozitivan skor. Ne inetersuju me lijepe riječi nego brojke", zaključio je Pilić.