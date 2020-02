Nikola Jokić večeras po drugi put na Ol-staru

Posljednjeg dana Ol-star vikenda u Čikagu sve oči srpskih navijača usmjerene su ka Nikoli Jokiću. Nakon večerašnjeg meča popularni Džoker biće samo korak iza Peđe Stojakovića koji je sa tri nastupa rekorder kada su srpski košarkaši u pitanju. Tradicionalni duel između Istoka i Zapada po pravilu nudi veliki broj spektakularnih poteza. Odbrane nisu opcija, a s obzirom na imena treba očekivati pravi šou program. Jokić će meč početi sa klupe u timu Zapada koji predvodi Lebron Džejms. Po košarkaškim kuloarima Denverov lider glavna je tema ovih dana, a trener u stručnom štabu ovog tima Ognjen Stojaković potvrdio nam je da je Nikola lice ove franšize.

"Nikola je naš najbolji igrač i on je lice franšize. Odlazak na Ol- star je veliki uspjeh, prije svega za njega i rad i trud koje je uložio. Sve ovo je pokazatelj i mjerilo njegovog talenta i vrijednosti, a samim tim predstavlja i veliku čast za nas kao franšizu. On je normalan momak, fenomenalnog karaktera, simpatičan i ponaša se na način koji je neposredan i lagan", rekao je Stojaković.

Cijela ova priča tek dobija na značaju ukoliko se vratimo desetak godina unazad. Jokiću je tada košarka bila u drugom planu, ali na svu sreću ipak je izabrao loptu. Igokein Đorđe Simeunović proveo je sa njim nekoliko sezona u dresu Mege, a prisjetio se i kako je izgledao njihov prvi susret.

"Prvi put kada smo ga vidjeli imao je mnogo kilograma i osim što je bio visok nije ličio na košarkaša. Milina je imati centra u ekipi koji zna da doda loptu, a s obzirom na poziciju u timu stalno smo sarađivali jer sam često utrčavao. Uvijek sam mogao da očekujem pas, nekako bi me pronašao, a upravo tako igra i Denver", izjavio je Simeunović.

Sa Svjetskom prvenstvu za igrače do 19. godina u Pragu 2013. Jokić je bio dio tima Srbije koji je osvojio srebrnu medalju. U stručnom štabu "orlova" bio je i sadašnji pomoćni trener Igokee Marko Barać.

"Dobro se sjećam tih nekih stvari koje su urađene na jutarnjem treningu, neki sitni detalji koji su vezani za centarsku igru i dođe popodnevni trening i on u nekom preuzimanju jednostavno to primjeni, a da i ne zna da je to uradio. To je ustvari glavna odlika čistog talenta. To su neke stvari koje se njemu pokažu jednom, ili mu se samo skrene pažnja i jednostavno njegov talenat je toliki da on to usvaja sa takvom lakoćom, da to nije viđeno ", poručio je Barać.

Nevjerovatna košarkaška inteligencija, veliki talenat i kvalitet doveli su ga do neslućenih visina. Do sada je već porušio brojne rekorde, a bez sumnje vrijeme radi za njega, jer će za tri dana proslaviti tek 25. rođendan.