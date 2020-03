Nikola Јokić prijavljen NBA ligi zbog "nacionalizma"

Šta god taj pojam, zapravo, značio - baš njega je jedan ljubitelj košarke iskoristio da, putem Tvitera, uputi žalbu NBA ligi na činjenicu da se Nikola Јokić, tokom "večeri srpske baštine" u Klivlendu - fotografisao sa brojnim srpskim iseljenicima koji su došli na meč između Kavalirsa i Denver Nagetsa.

Kako su brojni Srbi tom prilikom podigli tri prsta, a u pozadini se među standardnim trobojkama našla i jedna sa natpisom "Republika Srpska", korisnik Tvitera pod nadimkom Piri-Beg Reis je NBA ligi, ali i Јokićevom klubu, poručio sljedeće:

- Da li to Denver Nagetsi ohrabruju srpski etno-nacionalizam? Isti onaj koji je počinio genocid svuda po Bosni, Kosovu i Hrvatskoj. NBA ligo, da li ti ovo dozvoljavaš na svojim događajima? - pitao se on.

Can you spot Nikola Jokic in this sea of Serbian fans? (Btw it’s Serbian heritage night here in Cleveland) pic.twitter.com/8RpRBqR5Af

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) March 7, 2020