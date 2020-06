Nikola Jokić pozitivan na koronu

Ovu vijest potvrdio je američki novinar Adrian Vojnarovski koji je prenio da je Nikola testiran u Srbiji prije nedelju dana, da nema simptome, ali da mora da odoži put za SAD gdje se krajem jula nastavlja NBA sezone.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2020