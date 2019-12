Nikola Jokić igrao fudbal u Medison Skver Gardenu, Denver bolji od Njujorka

Prvo je savladao "golmana" Mejsona Plamlija, a onda je proslavio pogodak.

Nije Jokić bio previše šuterski raspoložen, pa je za nepunih 25 minuta igre ubacio šest poena uz šut iz igre 7-3 od čega je pokušao jednom za tri, a nije bio precizan. Ipak, dao je veliki doprinos pobjedi sa 10 skokova, osam asistencija i jednom blokadom.

The usual pregame soccer, but we've got a net this time. ⚽️#MileHighBasketball pic.twitter.com/xEAj009ctX

— Denver Nuggets (@nuggets) December 6, 2019