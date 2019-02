Nikola Jokić debituje na Ol-star meču!

Srpski centar prvi je igrač iz naše zemlje u posljednjih petnaest godina koji će učestvovati na ovom prestižnom meču zvijezda u najjačoj ligi na svijetu.

Jokić je bio blizu da bude i starter na Ol-staru, ali su navijači, mediji i igrači na Zapadu izabrali Stefa Karija, Džejmsa Hardena, Pol Džordža, Kevina Durenta i Lebron Džejms.

The Joker’s not kidding around this season. 💪 Nikola Jokic is a 2019 #NBAAllStar pic.twitter.com/ikkfovOXGh

Zato je Nikola odabran od strane trenera drugih franšiza i 19. februara očekuje ga prvo učešće.

Ekipe još nisu poznate, sedmog februara kapiteni će (Lebron Džejms i Janis Adetokumbo) odabrati sa kojim košarkašima žele da igraju zajedno u timu. Neće biti klasične utakmice Istok-Zapad, već će igrači biti pomiješani tako što će kapiteni (igrači koji su dobili najviše glasova od publike) birati jednog po jednog.

Debi na Ol-star meču imaće i reprezentativac Crne Gore Nikola Vučević, dok je "ruki" senzacija Luka Dončić ostao uskraćen poziva na ovaj prestižni meč.

Takođe, očekuje se da povrijeđenog Viktora Oladipa zameni Dianđelo Rasel, dok mjesta na Zapadu nije bilo za Donovana Mičela, Rudija Gobera...

Ol-star vikend u Šarlotu traje od 17. do 19. februara, a glavni meč na programu je posljednjeg dana.

⭐️ IT'S OFFICIAL!!! ⭐️

Take a look at your 2019 #NBAAllStar participants. 🔥👀 pic.twitter.com/zR2Bx3RSZt

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 1, 2019