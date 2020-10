Nije za one sa slabim stomakom: Saigrači plakali od jezivog prizora

Strijelci su bili igrači Atalante Luis Murijel, koji je postigao dva gola, i Duvan Zapata, ali sve je ostalo u senci događaja sa početka utakmice.

Santijago Arijas, fudbaler Kolumbije i Bajer Leverkuzena, sam je sebi slomio nogu! Sve se desilo kada je desni bek išao u klizeći start na Darvina Maćisa. Međutim, njegova noga je proklizala i pukla pod teretom njegovog tijela. Arijas je ležao i jaukao od bolova, a Maćis je zaplakao kada je vidio kako mu izgleda noga.

Horrific injury for Colombia's Santiago Arias as his foot is left pointing outwards in their World Cup qualifier against Venezuela.

Darwin Machis, the Venezuela winger who made the challenge, was left in tears.pic.twitter.com/MOVntHAWmu

