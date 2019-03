Nije mogao bez komentara o Novaku: Nešto nije u redu sa njim!

Nik Kirijos je kao i Novak Đoković završio takmičenje u osmini finala Mastersa u Majamiju, ali je našao za potrebu da prokomentariše eliminaciju broja jedan.

Kirijos je poslije poraza od Borne Ćorića bio veoma bijesan, svađao se sa sudijom i polomio je reket, ali on takođe smatra da sa Novakovom igrom nije sve u redu.

Novinar "Njujork Tajmsa" Ben Rotenberg je na Tviteru objavio u finišu trećeg seta kako Bautista Agut vodi sa 4:2, a to je bio dovoljan povod za Kirijosa da odgovori na poruku:

- Sa njim sasvim sigurno nešto nije u redu - napisao je Kirijos.

Something wrong with him for sure yeah https://t.co/DtedhIVUE1 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 26, 2019

Mada sada nije rekao ništa što bi se moglo protumačiti kao negativno, čini se da voli da komentariše igru drugih igrača. Činjenica je da je i nedavno rekako kako nema nijednog razloga zbog kojeg bi onim najboljima ukazivao respekt.

- Ne znam koliko im drugi ukazuju poštovanje, ali meni ne pada napamet da poštujem nekog samo zato što prebacuje lopticu preko mreže, potrebno je mnogo više. Što bih im ja dao prst? Oni ionako imaju uvijek prednost da igraju na najboljim terenima, u najboljim uslovima i sve što uz to ide, tako da ne znam što bih to radio. Očigledno je to što čine za sport važno, inspirišu milione širom planete. Ali, kada smo na terenu i kada se takmičimo, ja nemam prijatelje - rekao je Kirijos.

Sa Nadalom je nedavno kada su igrali, imao nesporazume, Španac je rekao kako on "nema poštovanja prema publici, protivniku i samom sebi", ali Nik je nedavno potkačio i Đokovića i Federera.

- Ne rade oni ništa spektakularno. Rodžer Federer je nevjerovatno talentovan i najveći je svih vremena, ali on se umara u situacijama kada je tijesno i napeto. Novak se muči sa skraćenim loptama, ne voli da ide naprijed, a i drugi servis mu je klimav - rekao je tada Kirijos.

Inače i sam Đoković je poslije poraza od Bautiste Aguta rekao kako su mu "mnoge stvari van terena odvlačile pažnju" i da je to uticalo na njegovu igru.