Nezaustavljivi Janis vodio Bakse do druge pobjede VIDEO

Već na samom početku su Baksi uspostavili kontrolu, do zavidne prednosti došli su još u prvoj dionici pa su bez većih problema došlo do pobjede. Prijale su 'MVP pjesme' Janisu Adetokunbou, koji je meč završio sa 30 poena (10 od 20 iz igre, 1-4 za tri) i 17 skokova. Raspoložen je bio i Ersan Iljasova koji je ubacio 17 poena (7 od 11 iz igre), dok je Nikola Mirotić dodao 15.

Giannis got it done as the @Bucks grabbed a 2-0 series lead!📊: 30 PTS, 17 REB#FearTheDeer | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/8AEZ2drq7Z

— NBA TV (@NBATV) May 18, 2019