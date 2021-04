Nevjerovatna dramu u završnici: Monako osvojio Evrokup

Košarkaši Monaka novi su šampioni Evrokupa pošto su i u drugoj utakmici finala savladali Uniks, ovoga puta kroz nevjerovatnu dramu na gostovanju sa 86:83.

Koliko je bilo gusto, govori činjenica da niti jedan tim nije uspio da ode dalje od +6 tokom čitavog susreta, a nerijetko je bilo toliko neizvjesno da su se smjenjili samo na samo jedan posjed prednosti.

U posljednja dva minuta, Monako je čak pet puta dolazio do prednosti od dva poena, ali je odmah stizao odgovor sa druge strane za izjednačenje. Kada on nije uspio da prelomi, Džamar Smit je na 15 sekundi do kraja donio vođstvo domaćinu, pa drama nije jenjavala.

Ipak, Džalil Obrajan se ohrabrio i uz faul poentirao, tako da je dodatnim slobodnim bacanjem ponovo vratio svoju ekipu u prednost na samo 10 sekundi do kraja. Neuspješan posljednji napad za Uniks i znak za slavlje.

Iako se igralo za titulu Evrokupa, na terenu su isključivo dominirali igrači iz Sjedinjenih Američkih Država. Prvih osam strijelaca na susretu bili su Amerikanci (Bost ima državljanstvo i Bugarske), pa nema potrebe naglašavati da su oni iz kneževine bili ti koji su ipak bili nešto uspješniji.

Grej je heroj u pobjedi Monaka. On je sa 25 poena bio ubjedljivo najefikasniji igrač susreta, dok je Obrajan dodao 16, a Bost i Najt po 14. Kod domaćina, Braun je zabilježio dabl-dabl sa 16 poena i 10 skokova, dok je Teodor završio meč sa 15 poena uz pet skokova i šest asistencija.

Crnogorski trener Zvezdan Mitrović je napravio sjajnu priču u Monaku, a ovaj trofej je svakako potvrda toga.

I prvi susret je bio neizvjestan do samog kraja, ali su "kneževi" slavili sa 89:87. Uniks je toliko bio blizu u oba navrata, ali sreća je bila na strani odvažnijih i hrabrijih.