Nevjerovatan preokret Partizana: Perkins pogodio za pobjedu, živi nada za četvrtfinale!

Crno-bijeli su nadoknadili minus 18 iz prvog poluvremena i u uzbudljivom finišu zahvaljujući košu Džoša Perkiusa četiri sekunde prije kraja ostvarili izuzetno bitan trijumf.

Prvo je Perkins na 32 sekunde do kraja pogodio trojku za izjednačenje, a onda je Markus Pejdž oteo loptu gostima. Partizan je imao napad za pobjedu. Perkins je na kraju bio apsolutni heroj!

Pogodio je za dva poena na četiri sekunde do kraja.

Josh Perkins hit the reverse layup to win the game!! 😱💯@PartizanBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/wMLGc5Eufu

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) February 3, 2021