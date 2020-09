Nestvarna scena prije meča, zmija na terenu dočekala igrače

On je objavio da je uoči nedjeljne utakmice Prve lige Rumunije između Botošanija i Klinčenija (0:0), na terenu stadiona viđena prava zmija.

- Apsolutno fantastično. Zmija luta okolo na utakmici Botošanija i Klinčenija. I to na najneobičnijem mjestu na svijetu. Rumunski fudbal je fantastičan, napisao je Rošu i postavio fotografiju nezvanog navijača.

Absolutely FABULOUS. There was a snake wandering around at the game between FC Botosani and Clinceni. In the most unusual place on the planet! Romanian football is FANTASTIC. pic.twitter.com/yXW6m9ZBNj

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 21, 2020