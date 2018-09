Nenad Peruničić novi selektor reprezentacije Srbije

Proslavljeni rukometaš Nenad Peruničić novi je selektor reprezentacije Srbije, saopšteno je na sajtu RSS.

Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije donio je odluku da proslavljeni reprezentativac i dugogodišnji trener Crvene zvezde preuzme kormilo Orlova u naredne četiri godine.

"Ima mnogo razloga za postavljenje Peruničića. On je bio član generacije koja je osvojila tri medalje na velikim takmičenjima. Više njih iz te generacije je dobilo šansu i sada je prilika da je dobije i Nenad. Dugo godina je u Srbiji, radi sedam godina u Crvenoj zvezdi, ali i uz probleme kluba koji su nam svima poznati. Kao trener se isklesao i očeličio," rekao je predsjednik UO RSS Božidar Đurković i nastavio:

"Na novom smo početku. Ekipa koja je igrala baraž sa Portugalcima, uz popunu, kadete i juniore koji dolaze, ima perspektivu u naredne četiri godine. Nenad je kompetentan, vjerujem u njega. Ima volju i želju da se dokaže. Uz pomoć i podršku Ljubomira Obradovića, savjetodavnu i koordinatorsku, možemo dobiti jednog dobrog trenera."

Peruničić je jednoglasno izabran za nasljednika Jovice Cvetkovića koji se povukao poslije loših rezultata na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj.

Selektor ženske reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović izabran je za koordinatora muških reprezentativnih selekcija.

Upravni odbor je donio odluku da novčano nagradi Obradovića za plasman muške reprezentacije Srbije na Svjetsko prvenstvo u Njemačku i Dansku. Obradović je, podsjetimo, prihvatio da vodi i mušku selekciju u junskoj akciji koja je rezultirala plasmanom na SP poslije šest godina.

Takođe, nagrađeni su i stručni štabovi kadetske i juniorske reprezentacije za plasmane na Svjetska prvenstva osvajanjem osmih mjesta na Evropskim prvenstvima u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i analitičar nacionalnih selekcija.

Biografija Nenada Peruničića

Nenad Peruničić rođen je prvog maja 1971. godine u Pljevljima. Bogatu igračku karijeru Peruničić je počeo u Rudaru iz Pljevlja, gdje je igrao od 1984. do 1988. Nakon toga je proveo dvije godine u Jugoviću iz Kaća, da bi 1990. prešao u Crvenu zvezdu čiji je dres nosio tri sezone. U PSŽ je otišao 1993, da bi najblistavije trenutke proveo u španskoj Elgoriagi iz Iruna, u kojoj je igrao od 1994. do 1997.



Sa španskim timom osvojio je i titulu EHF Lige šampiona 1995 i Kup pobjednika Kupova 1997. Od 1997. pa do 2001. branio je boje njemačkog Kila, sa kojim je osvojio EHF Kup. Iz Kila prelazi u Magdeburg sa kojim je 2002. osvojio svoju drugu titulu šampiona Evrope i bio najbolji strijelac sezone u EHF Ligi šampiona. Od 2004. do 2009. nastupao je za njemački Valau-Masenhajm, mađarski Pik Seged, Al Ahli Dohu, špansku Barselonu i Alhesiras.

Na završetku bogate karijere nastupao je za Crvenu zvezdu i podgoričku Budućnost. Sa reprezentacijom za koju je igrao 141 put osvojio je dvije bronze, na EP 1996. u Španiji i na SP 1999. u Egiptu. Na Olimpijskim igrama 2000. u Sidneju je bio četvrti.

Trener Crvene zvezde postao je 2011. godine, sa kojom je osvojio Kup Srbije i Super Kup Srbije.