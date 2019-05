Nemanja Bjelica za ATV: Igranje za reprezentaciju Srbije nema cijenu

"Mi smo, igrački gledano na papiru, poslije američke, najbolja reprezentacija na planeti. Svidjelo se to nekome ili ne, ali ja mislim da je to tako. Imamo lijepu priliku u Kini da napravimo uspjeh. Najvažnije je da svi budemo na okupu. Žrijeb nisam gledao, ali računica je jasna-pobijediš sve i igraš sa Amerikancima u finalu. Mislim da je naša generacija zaslužila da osvoji jednu zlatnu medalju. E sad, da li će to da bude svjetska, evropska ili olimpijska to ćemo da vidimo", ne krije Nemanja Bjelica u razgvorou za ATV sa kakvim ambicijama reprezentacija Srbije dočekuje Svjetsko prvenstvo u Kini.



Nemanja nema dilemu. Igranje za reprezentaciju je osjećaj koji nema cijenu. "Stvarno volim da igram za reprezentaciju. To je zaista lijep osjećaj. Na kraju krajeva, mi smo jedna velika porodica. Krasi nas izuzetan timski duh i hemija unutar ekipe. Tu ne mislim samo na nas igrače i na stručni štab već i na ostale članove reprezentacije, medicinski tim i sve one koji daju svoj pun doprinos. Ljudi ih često zaboravljaju, a njihova uloga u svemu je nemjerljiva. Pričao sam sa Divcem i Stojakovićem oko toga. Mene je baš zanimalo kako je to izgledalo u njihovo vrijeme. Složili smo se da je period koji provedeš sa reprezentacijom zaista ne može da se poredi ni sa čim. Zabavno je, kratko traje, ali je zaista lijep osjećaj". Nemanja se osvrnuo i na vječito pitanje koje se postavlja pred svako "reprezentativno ljeto": "Ko će, a ko neće da se odazove reprezentativnom pozivu?". Kaže, da oko toga ne treba da se pravi velika drama. "Ja ne vjerujem da postoji igrač koji ne voli da igra za reprezentaciju. Svako ko ne igra vjerovatno ima razlog i to mora da se poštuje. Na kraju dana, za reprezentaciju treba da igra onaj ko hoće i ne treba nikog da tjeraš". U dresu Sakramento Kingsa, Nemanja Bjelica je odigrao najbolju sezonu u svojoj NBA karijeri. Ne krije da se dolazak u prestonicu Kalifornije pokazao kao pun pogodak. "U Sakramento sam pronašao dio sebe i način na koji želim da igram u NBA ligi. Naravno, da to može još bolje. Ostaje žal što nismo uspjeli da izborimo plasman u doigravanje zbog loših partija nakon "Ol star" pauze. Baš smo to bezveze ispustili, ali sigurno smo uradili veliku stvar ove sezone. Ono što je bitno je da ekipa ostane na okupu. Imamo sjajnu grupu mladih igrača i ekipa je dosta napredovala. Mladi igrači napreduju iz godine u godinu i smatram da naredne sezone ulazimo u plej of". Nemanja Bjelica, u razgovoru za ATV, osvrnuo se na brojne teme sa i van košarkaških terena, a kompletan razgovor pogledajte u videu.