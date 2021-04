Nema slavlja, ostajemo čvrsto na zemlji

Sigurnom igrom i u revanš utakmici u Mostaru, fudbaleri Borca izborili su finale Kupa BiH. Ovim rezultatom ispunjen je jedan od ciljeva koji su postavljeni pred početak sezone, a Banjalučani su pokazali da su u dobroj formi na ulasku u završnicu sezone.



Aleksandar Subić, koji je nedavno postao otac, pa ima još više razloga za zadovoljstvo nije želio da obećava trofeje, ali je poručio da će Borac iskoristiti svaku šansu koja mu se ukaže.

"Od početka ponavljamo koji su naši ciljevi, jedan od njih ispunili smo danas. Poslije toliko godina smo ušli u finale Kupa. Utakmica uopšte nije bila laka, jeste rutinska pobjeda, ali mislim da je Klis dobra ekipa i da zaslužuje više od Druge lige FBiH. U prvenstvu dobro stojimo, u pobjedničkom smo nizu, vidjećemo gdje će nas to dovesti. Idemo utakmicu po utakmicu, nećemo sada pričati o trofejima, fokus je na meču protiv Širokog", rekao je Subić.

Borčeva radilica Aleksandar Vojnović, skromno kao i uvijek, bez velike pompe, odrađuje svoj posao. Vodi se ono, moje je da pričam na terenu. Po završetku utakmice u Mostaru i još jedne dobre partije nije govorio megalomanski već je konstatovao da je Borac na dobrom putu da ispuni sve što je zamislio.

"Veliki uspjeh za Borac. Postavili smo ovaj cilj, mislim da smo na dobrom putu. Očekujem Sarajevo u finalu. Bilo je mnogo zabrinutih poslije naših priprema, ali pokazali smo kvalitet i digli se nakon teškog perioda", rekao je Vojnović.

Nastavljena je serija pobjeda, ali fokus je odmah prebačen na Široki Brijeg. Nema opuštanja ili euforije, trener Marko Maksimović drži fudbalere čvrsto na zemlji. Slijede najvažnije utakmice ove sezone, ono što raduje navijače je činjenica da je Borac u igri za oba trofeja.

"Ostvarili smo cilj, nalazimo se u dobrom momentu i imamo sve ispred sebe. Naš cilj je Evropa, nadam se da ćemo to riješiti do finala Kupa i da nam to neće predstavljati teret i pritisak. Ušli smo u finale, ali nismo slavili. Maksimalno smo fokusirani na naš cilj, ponoviću još jednom da je to Evropa. Već nas čeka Široki Brijeg, imamo dovoljno vremena da se spremimo za njih. Imamo svoju ambiciju i samopouzdanje i očekujem dobar rezultat", rekao je Maksimović.

Ovo je bila osma uzastopna pobjeda za Borac i nema dileme da su Banjalučani u najboljoj formi u finišu sezone. Optimizam raste, kao i očekivanja navijača, ali u Platonovoj spuštaju loptu i porukama da idu iz utakmice u utakmicu najbolje pokazuju koliko su koncentrisani na svoj posao i ispunjavanje ciljeva.