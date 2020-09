Nekadašnji član Đokovićevog tima: Otišao sam zbog Ivaniševića, on je tamo šef parade

Bivši analitičar Novaka Đokovića, Kreg O' Šonesi odlučio je konačno da otkrije zbog čega je napustio tim najboljeg igrača svijeta.

- Razlog je bio Goran Ivanišević koji je došao, da tako kažem, kao novi glavni trener. Posjeduje daleko mnogo manje iskustva sa analitikom i možda joj ne vjeruje toliko. Na kraju, nije mu ni trebala. Ali, on je šef parade i ja to moram da poštujem - rekao je O'Šonesi.

Naime, Ošonesi je tri godine sarađivao sa Đokovićem kao analitičar.

- Bile su to divne tri godine! Sa Novakom sam radio analize prije i poslije meča, da li lično ili bi mu ih poslao. Najbližu saradnju sam imao sa Marjanom Vajdom, nas dvojica smo uvijek raspravljali šta bi trebalo da pokažemo Đokoviću, da li u vidu podataka ili videa.

Australijanac se prisetio i problemna kroz koje je Novak prolazio.

- Bila je to luda vožnja! Prije svega zato što je Novak u to vrijeme ima velikih problema, prvo sa povredom lakta tokom 2017, pa je onda uslijedio i težak povratak 2018. Ali je tada do kraja godine uspio da se katapultira sa 22. na prvu poziciju, a narede sezone je odigrao pakleno. Bilo je uspona i padova, ali je sve u svemu bilo zabavno.

O'Šonesi trenutno radi sa Mateom Beretinijem i Jan Lenardom-Štrufom, ali je opet najviše pričao o samom Đokoviću.

- Novak je nevjerovatno ljubopitljiv i znatiželjan, želi sve da zna! Sjećam se razgovora kada me je pita kako da popravi retern. Svi mi znamo da ima najbolji retern u istoriji i da je prvi teniser svijeta, ali i dalje ima glad za znanjem i poriv da napreduje. Uvijek je spreman za analizu tenisa uopšte, ali prije svega narednog protivnika.

Kreg je i za kraj pohvalio srpskog tenisera.

- Njegova želja da pročisti i usavrši igru podigla ga je na viši nivo. Veoma impresivno. Posljednjih godina njegove odluke na terenu su postale još bolje. Postao je i disciplinovaniji u igri i uvijek vraća tu još jednu lopticu. AS to je krucijalno, naročito na šljaci. Više se ne događa da pobijedi samog sebe, i veoma rijetko dozvoljava protivnicima lak poen. Osjeća im takođe snage i slabosti i to koristi - rekao je O'Šonesi.