Nejmaru pukla kost, propušta derbi Lige šampiona

Brojni ljubitelji fudbala jedva su čekali veliki derbi Lige šampiona Mančester junajted – Pari Sen Žermen, ali će taj spektakl proći bez vođe “svetaca”, Nejmara, kome je definitivno naprsla kost stopala, čega su se u Parizu i pribojavali.

Podsjetimo, najskuplji fudbaler svih vremena, Brazilac Nejmar, u suzama je napustio teren tokom utakmice Kupa Francuske u kojoj je njegov Pari Sen Žermen savladao ekipu Strazbura sa 2:0.

Ovaj 26-godišnji as je konstantno bio na meti igrača rivala, kojima se očigledno nisu svidjela njegova uobičajena “valjanja po terenu”. Ipak, i te kako su pretjerali sa prekršajima – Nejmaru je pukla peta metatarzalna kost, zbog čega je igralište napustio sa suzama u očima.

Moataz Zamzemi je triput faulirao vođu “svetaca” u istom minutu, pa iako je 26-godišnjak iz Brazila odgovorio prebacivanjem lopte preko glave pomenutog rivala, nije dugo prošlo a morao je da izađe iz igre.

"Sve mi razumijemo, to je Nejmarov stil, ali… momak, nemoj da budeš na terenu i da se onda žališ kada te šutnu. Veliki je on igrač, poštujem ga, neka on uživa, samo neka ne cmizdri poslije", rekao je poslije meča Strazburov vezista Antoni Gonsalveš.

Trener PSŽ-a Tomas Tuhel bio je vrlo nezadovoljan i startovima i stavovima suparničkih igrača koji su tvrdili da je “Nejmarovo ponašanje krivo što je došlo do povrede”.

Brazilski fudbaler i zvijezda Pari Sen Žermena Nejmar u suzama je napustio teren tokom utakmice Francuskog kupa zbog ozbiljne povrede. Nejmar će sada, sticajem okolnosti, imati više vremena da se posveti privatnom životu, jer, sudeći prema posljednjim dopisivanjima na društvenim mrežama, više nije zainteresovan za Mari Tavares, već je pažnju prebacio na Dudu Kastro.

"Triput su ga faulirali u nizu, a sudija se nije oglasio. Izvrnuo je nogu… Nejmar je zabrinut, jer je u pitanju isto stopalo, isto mjesto", rekao je Tuhel, podsjetivši da je zvijezda tima u februaru 2018. doživjela prelom pete metatarzalne kosti (koja se pruža tik iza malog prsta na stopalu), zbog čega nije igrao sve do Mundijala.

Nedugo poslije meča u kome su golovi Edinsona Kavanija i Anhela di Marije donijeli istorijsku, 26. uzastopnu Kup-pobjedu “svecima”, Pari Sen Žermen je potvrdio putem saopštenja da se “reaktiviralo naprsnuće pete metatarzalne kosti desnog stopala” i da će Nejmarov tretman zavistii od toga kako se povreda bude pokazala u narednim danima.

PSŽ će bez Nejmara igrati protiv Mančester junajteda u osmini finala Lige šampiona, čiji je prvi meč zakazan za 12. februar, a pitanje je da li će pariski klub moći tom prilikom da računa i na Marka Veratija, koji je povrijedio skočni zglob.