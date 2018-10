Nejmar nije potpuno spreman za Zvezdu

Crvena zvezda u srijedu od 18.55 igra protiv Pari Sen Žermena vjerovatno jednu od najtežih utakmica u istoriji. Rival je najbogatiji klub svijeta, koji u svojim redovima ima dva najskuplja fudbalera - Nejmara i Kilijana Mbapea, koji zajedno vrijede 10 puta više nego cijeli Zvezdin tim.

Posao bi mogao da im bude olakšan ukoliko Tomas Tuhel na raspolaganju ne bi imao nekog od svojih najboljih igrača. Nejmar je svakako prva zvijezda tima, ali on nije 100 odsto fizički spreman, što je i sam priznao pred duel protiv Zvezde.

"Nisam 100 odsto spreman, niko nije 100 odsto na početku sezone, a odigrali smo nekoliko utakmica. Najveći nivo u svjetskom fudbalu dolazi između februara i marta, kada dolaze najbitniji mečevi", poručio je Nejmar pred meč protiv crveno-bijelih.

"Pokušavam na svakoj utakmici, svakog dana, da unaprijedim moje fizičko i tehničko umjeće. Za mene su povreda i Svjetsko prvenstvo prošlost", poručio je Nejmar.

Viđenje o fizičkom stanju Brazilca dao je i njegov trener Tomas Tuhel.

"Možda nije na 100 odsto, ali je skoro na tom nivou. Za mene je to normalno, jer je dugo bio povrijeđen i imao je veoma komplikovano i teško Svjetsko prvenstvo. On je igrač koji mora da bude dobro raspoložen, da trenira s osmijehom. Nije imao normalne pripreme i svi gledaju da li je u lošoj formi ili da li pravi greške, to je teško za njega", poručio je Tuhel, koji je stao u zaštitu svog igrača.