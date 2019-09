Nedović progovorio nakon Mundobasketa: Moj obraz je čist

Nepozivanje Nemanje Nedovića i Nikole Kalinića na Svjetsko prvenstvo u Kini izazvalo je brojne polemike u srpskoj košarkaškoj javnosti. Osim ponekog odgovora i reakcije na društvenim mrežama, koje su kasnije i pogrešno protumačene, Nedović se nije oglašavao u medijima ne želeći da remeti atmosferu prije i u toku velikog takmičenja.

Mundobasket je završen, Srbija je zauzela peto mjesto, a Nedović u intervjuu za Sportklub govori kako je reagovao kada je saznao da nije na spisku, ističe da je bilo bolno, ali i da se brzo okrenuo budućnosti. Bilo je riječi i o komentarima ljudi na društvenim mrežama na njegov račun poslije SP, kao i o poželjnim osobinama novog selektora.

Bek Armanija Svjetsko prvenstvo u Kini pratio je onako kako se nije nadao – ispred televizijskog ekrana.

– Uglavnom sam gledao ili sa djevojkom ili sam. Od 23. avgusta treniram dva puta dnevno i nisam stigao sve da ispratim – jutarnje mečeve nisam gledao, ali one oko 13, 14 sam sve gledao. Kao navijaču je i meni teško palo što nismo ispunili očekivanja koja smo svi imali prije SP, ali šta je tu je, mora da se ide dalje jer nas vrlo brzo čekaju novi izazovi – već u februaru kvalifikacije za Evrobasket. Treba da se zaboravi ovaj Mundobasket i da se okrenemo budućnosti – rekao je Nedović.

Prvog jula snažno je odjeknula vijest da je selektor Aleksandar Đorđević sa spiska od 18 kandidata izostavio Nedovića i Kalinića, koji su u njegovom mandatu bili integralni dijelovi tima svaki put kada su bili spremni.

– Stvarno sam očekivao da ću biti na tom spisku od 18 igrača. Taj dan je stvarno bio šok za mene, baš sam se bio malo pogubio i prva reakcija je bila vruće glave: “Nikada više neću da igram za reprezentaciju, to je to, završavam”. E, onda se glava malo ohladila, razmislio sam i shvatio sam da to ne treba lično da shvatam – splet okolnosti doveo je do toga i bukvalno sam se za dan prešaltao i posvetio sam se tome da ovu sezonu dočekam spreman i da riješim zdravstvena pitanja koja su me mučila prethodne sezone. Početni bijes je trajao jedan, već sutradan sam gledao iz potpuno druge perspektive i bilo je mnogo lakše – rekao je 28-godišnji košarkaš i dodao:

– Nije mi bilo baš najjasnije, mislio sam da pripreme tome služe, da se pozovu najbolji igrači jedne zemlje, da se odrade pripreme, da se na njima “pobijemo” i da na takmičenje idu oni koji su zaslužili. Jednostavno, ove godine je bio sistem odabira drugačiji, to mora da se poštuje i nije moj posao, za to su zaduženi drugi ljudi. Tako sam se i postavio.

Na pitanje da li je uživo ili telefonom razgovarao sa selektorom Đorđevićem, Nedović odgovara:

– Taj dan se nisam javljao bukvalno nikome, ni mojima. Sutradan sam vidio da me je Sale pozvao, ja sam ga naravno pozvao onda jer bi bilo stvarno glupo da to ne učinim. Razgovor je kratko trajao i to je to, ništa posebno – nije ni važno šta je rečeno, to će ostati između nas, ali kao što sam rekao, već tog dana sam promijenio način razmišljanja i cijeli pristup situaciji.

Očekivanja od Mundobasketa u Kini bila su ogromna, peto mjesto doživljeno je kao razočaranje, a neki tabloidi i navijači na društvenim mrežama protumačili su Nedovićevu fotografiju na kojoj sjedi u kafiću kao neku vrstu provokacija.

– Svi su bili bijesni i isfrustrirani zbog neuspjeha, onda se bukvalno tražila dlaka u jajetu. Šta znam, nemam potrebu nikome da se pravdam – svi koji me poznaju, a prije svega moji saigrači iz reprezentacije, znaju kako sam vaspitan i na koji način razmišljam, znaju da nikada ne bih bio protiv njih ili bih navijao za neku drugu ekipu samo zato što ja nisam pozvan. Bilo je tu i ljudi koji su zaslijepljeni klubaštvom, koji prihvataju bezrezervno sve što im novine serviraju, oni su reagovali na jednu moju fotografiju i poslije na moje pitanje kada su kvalifikacije za OI, ali kao što sam rekao, ljudi koji su meni bitni znaju o čemu je riječ, moj obraz je čist.

Tokom Svjetskog prvenstva održavao je vezu sa saigračima i ističe da se to podrazumijeva.

– Svakodnevno sam se čuo sa Bogdanom. Počeli smo komunikaciju zato što je on prošlog ljeta uradio istu operaciju kao ja sada i želio sam da se informišem kako je tekao oporavak i šta je on radio. Poslije toga smo svakog dana tokom SP bili u kontaktu, čuo sam se sa još nekim momcima – to su sve moji drugari i ja sam mnogo ljeta proveo sa njima. Jesam na primjer bio povrijeđen 2014. i 2017, ali sam i sa povredama skoro cijele pripreme bio sa njima. Naravno da je bilo komunikacije sa njima.

Sreća u nesreći jeste što je Nedović slobodno ljeto iskoristio da se posveti svom tijelu, mada je i tu situacija mogla da bude nešto povoljnija.

– Još jedna stvar koja mi je pala na pamet jeste da sam tu artroskopiju mogao da uradim odmah poslije sezone, ali kada se čovjek fokusira na reprezentativno okupljanje… Sve planiramo u odnosu na to. I ja sam onda htio to da ostavim za sljedeće ljeto – da sam odmah znao da neću biti na spisku, uradio bih zahvat ranije i sada bih vjerovatno trenirao sa ekipom. Ali šta je tu je, završio sam to sada, oporavak teče svojim tokom i nadam se da ću za tri-četiri nedjelje biti potpuno spreman.

Svojevremeno je Nedović izjavio da osjeća da još nije dao svoje najbolje nacionalnom timu, povrede su ga često sprečavale, ali riješen je da to promijeni.

– Imam 28 godina, tek ulazim u svoje najbolje godine, jedino što želim jeste da me zdravlje posluži. To da nisam dao reprezentaciji onoliko koliko mogu definitivno je tačno. Sad kad pogledam prethodni period, najviše žalim zbog te povrede 2014. godine, tada se “dijelio kolač”, tada se sticao kredit kod selektora Đorđevića, tada su se uloge definisale, ostvaren je i veliki uspjeh – krivo mi je što tada nisam bio tu i što nisam zaslužio veći kredit. Ipak, igrao sam 2015., kada smo nažalost ispali u polufinalu, ali i na Olimpijskim igrama, to srebro je vjerovatno najsrećniji trenutak moje karijere. Nadam se da ću u budućnosti dati ono što mogu, ali ne opterećujem se.

Selektor Đorđević saopštio je da neće ostati na čelu reprezentacije, pa je počela potraga za novim selektorom.

– Ne bih da se bavim time, nije moj posao, imamo sposobne ljude koji će izabrati pravog čovjeka za taj posao. Ipak, ako bih morao da izdvojim jednu potrebnu osobinu, to je da nam treba pobjednik kakav je bio i Sale. Kada si pobjednik, emituješ pobjedničku energiju, ljudi te prate i sve bude lakše. Ta energija je ključna – zaključio je Nedović u intervjuu za Sportklub.