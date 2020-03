Nedović: Italijani uvjeravali da je sve u redu, odjednom sve krenulo naopako

Košarkaš Olimpije iz Milana Nemanja Nedović kaže da je panika zbog virusa korona u Italiji krenula krajem februara, nakon što su do tada svi uvjeravali da nije u pitanju ništa ozbiljno.

„Tačno se sjećam da smo poslije Kupa dobili četiri dana slobodno. Otišao sam u Srbiju, i tada se pojavila informacija da je u Lombardiji zaraženo mnogo ljudi. Sutradan sam trebao da letim u Italiju, nisam dizao frku. Iz kluba su uvjeravali da je sve pod kontrolom. Kad sam sletio u Milanu svi su nosili maske, ali rekao sam sebi ne bi me valjda klub izlagao riziku. Kako je vrijeme odmicalo, panika je bila sve veća. Italijani nisu ništa ozbiljno shvatali i u jednom danu je sve otišlo naopako. Tu su bili igrači sa porodicama, tako da je zabrinutost porasla. Odjednom je cijela Italija postala crvena zona. Mi smo igrali utakmice bez publike, trebali da se ponašamo normalno, a ništa nije bilo tako. Jednog dana poslije treninga sam vidio kako doktori iznose ljude iz zgrada“, rekao je Nedović, u razgovoru sa novinarom RTS-a Aleksandrom Stojanovićem.

Srpski reprezentativac trenutno je u Srbiji gdje se poštuje odluku o izolaciji, nakon što je 15 dana kroz sve prolazio i u Milanu.

„Imali smo obavezan karantin u Milanu jer smo bili u kontaktu sam Trejom Tomkinsom iz Reala. Brojao sam dane kada će to proći da se vratim u Srbiju. Kući je mnogo lakše. Kada sam ušao u Srbiju dali su papir da 14 dana moram da budem pod zdravstvenim nadzorom, to ću naravno da ispoštujem“, poručio je Nedović.

Put ga je vodio od Crvene zvezde do Lijetuvos Ritasa, NBA lige, igranja za španske klubove Valensiju i Malagu. Od 2018. godine nosi dres Olimpije iz Milana, čiji vlasnik uživa veliko poštovanje u gradu mode.

„Đorđo je stvarno legenda u gradu. Kad on uđe u dvoranu svi aplaudiraju. Međutim, nekako mi djeluje da mu rezultat nije toliko bitan, koliko voli da ima svoj tim. Sve to mu je zabavno. Organizacija je zaista na vrhunskom nivou, sve je na vrijeme i super mi je u Milanu“, rekao je Nedović.

Ispričao je i kako ga je pogodila smrt Kobija Brajanta, jer je legendarni igrač razlog zbog kojeg je počeo da se bavi košarkom.

„Niko iz mog tima nije mogao da vjeruje da se to desilo. Smatrali smo da je to još jedna od lažnih priča. Odmah sam pozvao Bogdana, odbio mi je poziv i samo poslao poruku da je istina. Kobi je bio Džordan za moju i mlađe generacije. Ako bi ova 2020. godina mogla nekako da krene ispočetka to bi bilo najbolje. Samo još čekamo da vanzemaljci slete, i to je to“, kaže Nedović.

Kako kaže, na Olimpijskim igrama u Riju u reprezentaciji Srbije bila je vrhunska atmosfera, za koju je bio zadužen upravo on.

„Uvijek sam bio taj koji nosi zvučnik i pušta muziku. Na putu kući sa nama su bili i vaterpolisti, košarkašice, odbojkašice. Svi smo uzeli medalju, napravili smo pravu žurku u avionu“, prisjetio se Nedović.