Nedović: Ako počnem da pričam, dva dana neću stati

Nemanja Nedović, srpski košarkaš, postao je novi član grčkog Panatinaikosa.

Kako je Nedović rekao u razgovoru za "Jurohups" postoje dva razloga za njegov dolazak u Panatinaikos.

To su, naravno Dimitris Dijamantidis i Frakiskos Alvertis koji su ga ubijedili da obuče zeleni dres slavnog grčkog kluba.

"Naš prvi kontakt je bio pre nedelju dana i jako brzo smo sve završili, osetio sam da me žele i to mi je bilo veoma važno. Bili su maksimalno iskreni, a i velika je čast da te Dijamantidis želi u svom timu. Drago mi je što su se Alvertis i on vratili i što će obavljati sportske dužnosti Panatinaikosa", rekao je Nedović za Jurohups.

Potom se sprski plejmejker osvrnuo na vrijeme provedeno u Milanu i rekao da mu je to bio loš period u karijeri.

"Imaću veliku ulogu u igri Panatinaikosa, biću jedan od lidera i to mi je potrebno posle dve godine pune problema. Ako počnem da pričam o tome šta se desilo u Milanu pričaću dva dana. Bilo je mnogo faktora koji su uticali na to da ne odigram najbolje, a najviše mi je žao što sam izneverio trenera Simonea Pjaniđanija, koji me je i doveo tamo i dao mi svu slobodu, ali onda sam imao povrede, pa je onda nastao haos. Želim to da zaboravim", rekao je Nemanja Nedović.