Novak Đoković kaže da u finalu turnira u Rimu sa Rafaelom Nadalom (6:0, 4:6, 6:1) nije bio najsvježiji, ali da je zadovoljan nedjeljom koju ima iza sebe.

“Drago mi je što sam uspio da izborim treći set s obzirom na to da sam u prvom oduvan sa terena. Očigledno, treći set nije se mnogo razlikovao od prvog, mada su prva tri-četiri gema bili neizvjesni i možda sam tu imao malu šansu da nadgradim ‘momentum‘ koji sam imao poslije osvajanja drugog seta. Malo mi je nestajalo gasa danas, kasnio sam za pola koraka, pogotovo na bekhendu, a on je to jako dobro koristio. Igrao je sjajno tokom cijele nedjelje i bio je prejak“, rekao je Đoković i dodao:

"Nedostajalo mi je malo dinamičnog kretanja, da napadam loptu. On udara težak i komplikovan topsin, toliko lako mijenja pravac, ima odličan trzaj zgloba i toliko je talentovan na svakoj podlozi, mada na šljaci posebno, i pokriva teren odlično – udarcem koji osvajaš poen protiv 99% igrača protiv njega ne osvajaš, potreban je jedan više. Moj bekhend nije kao Timov npr, ja ne udaram takav spin, moram da uđem u teren i ranije zahvatim loptu“.

Novinari su podsjetili Đokovića na sličnu situaciju od prije tri godine, kada je takođe igrao večernje drugo polufinale i nije imao mnogo snage za finale.

“Uvijek je pitanje da li o tome govoriti ili ne. Zaista uvijek pokušavam poštujem pobjedu protivnika i ne volim o tome da govorim previše. Tako je kako je. Po mom mišljenju, raspored bi mogao da bude bolji, isti je slučaj bio i sa dublovima… Ali vidite, takva je situacija već neko vrijeme i prihvatam je, poštujem šta god daje preda mnom. Izvrsna nedjelja, pogotovo uzevši u obzir da sam bio na udarac od toga da ispadnem u četvrtfinalu. Nisam igrao danas na svom najvišem nivou, nisam se osjećao kao da sam na maksimumu, ali pozitivno je što sam uspio da se borim“.

Na pitanje šta mu je prolazilo kroz glavu u prvom setu, srpski teniser je odgovorio:

“Bez sumnje je držao visok nivo, i kroz čitav turnir, ali je sam počeo sporo, nisam bio toliko svijež na nogama i on je to iskoristio. Trebalo mi je neko vrijeme da se naviknem na brzinu lopte jer sam igrao posljednje mečeve uveče, a potpuno je različito – različit odskok, blatnjavo, sporo, a tokom dana je drugačije".

Za tačno sedam dana, 26. maja, počinje Rolan Garos, drugi Gren slem turnir u sezoni.

“Nadal je prvi favorit, bez dileme, poslije svi ostali. Mislim da će biti dobar turnir. Dominik Tim igra vrlo dobro, može da pobijedi bilo koga na šljaci. Fonjini takođe igra kvalitetno, pokazao je to protiv Nadala u Monte Karlu. Igra se na tri dobijena seta, dan pauze, očekujem da svi budu u dobroj formi“, zaključio je Đoković.