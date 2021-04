"Neće svi biti isto kažnjeni zbog Superlige": Predsednik UEFA otkrio koji klubovi će najgore proći

Pokušaj bjega u Superligu žestoko že koštati 12 klubova koji su se zaleteli u ambicioznom projektu koji je na kraju doživio krah. Nekoliko dana poslije burnih dešavanja, situacija se smiruje, ali samo prividno, jer tek predstoji pravi okršaj na relaciji UEFA - klubovi Superlige pri čemu Evropska fudbalska federacija ima mač u rukama.

Njega drži predsjednik UEFA Aleksander Čeferin koji je u intervjuu za engleski "Dejli Mejl" izjavio da će klubovi koji su pokušali da oforme svoje takmičenje snositi konsekvence, neki veće neki manje, kako je rekao.

- Da vidimo. Svi moraju da snose posljedice za ono što su uradili i ne možemo se pretvarati da se ništa nije dogodilo - rekao je Čeferin.

- Ne možete uraditi tako nešto i reći: kaznili su me jer me svi mrze. Nemaju oni sad problem zbog drugih, nego zbog sebe. Nije u redu to što su uradili i vidjećemo narednih dana šta moramo da uradimo - najavljuje naredne korake prvi čovek UEFA.

Ipak, za njega su neki klubovi više krivi za čitavu situaciju, a neki manje.

- Za mene je potpuno jasna razlika između engleskih klubova i ostalih šest. Englezi su prvi izašli, priznali su da su napravili grešku. Morate da budete veliki i dakažete da ste pogriješili.

Očito je da su na meti Čeferina preostalih šest klubova, koji će, prema svemu sueći, trpjeti najveće kazne.

- Kako ja to gledam, postoje tri grupe u ovih 12 klubova - šest engleskih, koji su prvi izašli, potom Atletiko, Milan i Inter poslije njih i onda Real, Barselona i Juventus, koji vjeruju da je zemlja ravna ploča i koji misle da Superliga i dalje postoji. I tu je velika razlika između njih - pojasnio je kategorizaciju grešnika Slovenac.

Međutum, generalno uzevši, svi snose odgovornost za pometnju koju su izazvali, kaže Čeferin.

- Svi su odgovorni i u tom smislu ćemo vidjeti šta ćemo da uradimo. Ne želim da kažem da će to biti disciplinski postupak, ali mora da bude jasno da su svi odgovorni u nekom smislu. Da li je to disciplinska mjera? To će biti odluka izvršnog komiteta UEFA. Vidjećemo, rano je još govoriti.

Čeferin je za engleski medij opisao i trenutak kada je saznao da je Superliga objelodanila svoje postojanje.

- Bilo je to jako stresno. Osjećao sam se kao da sam ubačen u veš mašinu. U subotu, išao sam u Švajcarsku iz moje Slovenije, osam sati vožnje. Imao sam sve pripremljeno za govor u vezi sa reformama i ostalim stvarima. Čak sam i zahvaljivao Anjeliju. Od tog trenutka sam četiri puta morao da mijenjam koncept za govor koji sam pripremio. Radili su to (klubovi osnivači Superlige) i nisu mi ništa rekli, Anjeli me je lagao kad mi je rekao: "nije istina, nije istina"... Na kraju, sve se to desilo i ja sam to morao da kažem.