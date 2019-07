Ne smeta mu ni drugo prezime: "Irbahimović" nije izgubio golgeterske moći

U 19. kolu MLS-a Ibrin LA Galaksi dočekao je Toronto, a glavnoj zvijezdi domaćina na dresu je bilo pogrešno napisano prezime.

Zlatanu je, doduše, trebalo malo duže da se navikne na novo prezime, ali je onda u posljednjih 15 minuta zabio oba gola za pobjedu 2:0, kojom se Galaksi učvrstio na drugom mjestu Zapadne konferencije, iza gradskog rivala Los Anđelesa.

The lad's not bad either. 👏👏👏

But we can't seem to find #Irbahimovic in the app? 🤔pic.twitter.com/H9ejII0o4o

— FotMob (@FotMob) July 5, 2019