Ne plašimo se nikoga, biće spektakl u ritmu Zvezde

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je da se njegov tim ne plaši nikoga u Ligi šampiona, iako ima ulogu autsajdera.

Srpski prvak će u grupnoj fazi elitnog nadmetanja igrati sa Pari Sen Žermenom, Liverpulom i Napolijem. Francuski, engleski i italijanski sastavi su nesumnjivo jači od Zvezde. Ali, to ne znači da će se "crveno-bijeli" tako lako predati.

"Došli smo do ovog trenutka i mislim da svi jedva čekamo utakmicu. Kako sad najaviti i šta znači za nas? Mislim da znači za klub. Zvezda je veliki klub i ova generacija je napravila veliki uspjeh. Ono što smo intimno htjeli u svlačionici, to je bilo da probamo da je vratimo na puteve stare slave i ondje gdje zaslužuje veličinom i istorijom da bude. Uradićemo sve što je do nas da ne stanemo na ovome", poručio je Milojević.

Vladanovi učenici na premijeri, koja je zakazana za sutra, od 21 čas, dočekuju Napoli, koji vodi cijenjeni Italijan Karlo Ančeloti.

"Citiraću Karla kad su ga pitali šta misli o CZ, i kad je rekao da je Zvezda jedan fascinantan autsajder. U regionu smo možda i jedini koji igramo i nije lako ući u krem evropskog fudbala. Teška utakmica nema šta da se priča, motivisani smo, želimo da igramo s takvim veličinama, imam povjerenje u momke i igrače. Biće sutra u ritmu Crvene zvezde i Srbije. Biće spektakl", dodao je Zvezdin kormilar.

Milojević je naglasio da se on i njegovi fudbaleri ne plaše nikoga, i ne želi da kroz Ligu šampiona prođe samo kao "puki učesnik".

"Uz veliki respekt prema Napoliju, ne plašimo se nikoga. Daćemo sve od sebe da se borimo uz podršku naših navijača. Uz samo činjenicu da smo ovdje, ne bismo da budemo puki učesnici. Vjerujem da će biti dobra utakmica", zaključio je mladi stručnjak.