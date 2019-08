"Ne ohrabrujemo NBA zvijezde da igraju za reprezentaciju"

Džeri Kolanđelo, sportski direktor košarkaške reprezentacije SAD, rekao je da sistem kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo odgovara većini, ali ne i njima.

Kolanđelo je u opširnom intervjuu za list Atletik pričao o predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kini.

"Format ima veliku ulogu. Igrati tokom sezone je ubistvo. Ako sjednete sa vlasnikom NBA franšize, on će vam reći – "Slušaj, mi imamo 150 miliona dolara uloženih u tog igrača. Ako on želi da igra, mi ćemo mu dozvoliti, ali ga sigurno nećemo ohrabriti. Mi smo jedini koji smo pogođeni zbog tih prozora, pošto imamo NBA sezonu" rekao je Kolanđelo.

Novi sistem kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo donio nam je veliki broj utakmica u kojima najbolji košarkaši nisu mogli da igraju za nacionalne timove.

FIBA je ovaj projekat označila kao uspješan, pošto su selekcije igrale pred domaćom publikom, međutim mnogo je više kritičara nego onih koji su pohvalno pričali o tzv. prozorima.

Kolanđelo je pričao i o Karmelu Entoniju, koji je legenda Drim tima, košarkaš s najviše poena, skokova, odigranih utakmica... Međutim, SAD je odbio Mela ovog ljeta.

"Prije svega, imam sjajan odnos s Entonijem. On je uradio sjajan posao. Entoni je vjerovatno igrao mnogo bolje za nacionalni tim, nego što je igrao u NBA. Razumijem da traži drugu šansu u NBA, u nekoj drugoj ekipi, pričao je dosta u medijima da zaslužuje šansu... Mi mislimo da bi njegovo prisustvo moglo da nam smeta (zbog toga što nema ekipu). Moramo da se fokusiramo na stil igre. Imamo veliki broj novih košarkaša... Kada bismo dodali Mela, ne znam da li bi to bilo dobro za naš novi tim. Ništa loše ne mislim o Entoniju. Volim ga. Ali mislim da u ovom trenutku ne bi bilo dobro da ga imamo u nacionalnom timu", rekao je on.

SAD brane zlato osvojeno 2014. godine, a u Kini će igrati u grupi sa Turskom, Češkom i Јapanom. Mundobasket na programu je od 31. avgusta do 15. septembra.