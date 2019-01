NBA liga suspendovala Jokića

Kako se navodi, Jokić je, prilikom sukoba Fejvorsa i Plamlija, ušao u prostor iza koša iako nije bio u igri u tim trenucima i zbog toga je dobio kaznu.

Jokić je suspendovan na jednu utakmicu i za nju neće primiti platu, tj. onoliko novca koliko bi mu sledovalo po ugovoru za taj jedan dan. On će propustiti meč Nagetsa na domaćem terenu protiv Finiks Sansa.

Pored Nikole, kažnjeni su takođe i njegov saigrač Mejson Plamli sa 25.000 dolara i centar Juted Derik Fejvors sa 15.000 dolara.

Derrick Favors and Mason Plumlee were ejected after sparking an altercation on the court following a foul on the floor.

Nikola Jokic came off the bench and down the baseline, but didn’t get involved. pic.twitter.com/2QnsvjcEpA

