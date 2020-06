NBA košarkaš pretukla mladića na ulici

Američki košarkaš Džej Ar Smit prebio je momka, koji mu je oštetio automobil u Los Anđelesu. Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako Smit udara mladića koji leži na zemlji. Sve se odigralo u stambenom dijelu grada, daleko od protesta koji se dešavaju u centru.

I sve ovo je istina koju je, uz mnogo psovki, priznao i košarkaš.

"Jedan od tih belih j***ča nije znao gdje je krenuo, pa je razbio moje staklo na automobilu. Jurio sam ga i šutirao u d***. To nije bilo djelo iz mržnje. Nemam problem ni sa kim ko nema problem sa mnom. Problem je j****i sistem. To je to", rekao je Džej Ar Smit.

Smit je tokom karijere igrao za Nju Orleans Hornets, Njujork Niks, Denver Nagetse, Klivlend Kavalairse i kineski Žeijang., a sada je bez angažmana.